FETÖ'cülere 24 saat canlı hukuk desteği
|24 Şubat 2020 09:05
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15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere 81 ilde topyekün FETÖ ile iltisaklı kişiler tespit edilerek yargılamaları başlamıştı. Firari konumda bulunan FETÖ üyeleri hakkında ise soruşturmalar halen devam ederken FETÖ'nün yurtdışında kaçarak orada hukuk yapılanması kuran kişilerin sosyal medya üzerinden oluşturdukları hesaplarla Türkiye'de bulunan FETÖ'cülere 24 saat canlı hukuk desteği verdikleri ortaya çıktı.
FETÖ'ye ait olduğu tespit edilen 'Lawyers İn Exile' isimli sosyal medya hesabından yayınlanan listelerle 24 avukatın 24 saat periyodik şekilde nöbet tutarak paylaştıkları yurtdışı numaralarıyla FETÖ şüphelilerini yönlendirdikleri belirlendi.
Söz konusu sosyal medya hesabında ayrıca FETÖ yargılaması yapan bazı mahkeme heyeti ve soruşturma yürüten savcıların hedef gösterildiği ortaya çıktı. Hesapta hakim ve savcıların baskı altına alınmaya çalışıldıkları anlaşıldı. 'Lawyers İn Exile' isimli hesaptan paylaşılan bazı gönderilerde, FETÖ davasında yargılanan eski savcı Gültekin Avcı'nın tahliyesine yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarılmasını sağlayan dönemin duruşma savcısı Yasin Erkal, Avcı'yı tutuklayan Sulh Ceza Hakimi Durmuş Karaçalı ve Avcı'nın yargılamasını yapan İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Kılıç ve iki heyet üyesini hedef gösterildi.
Dilek Yaman
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