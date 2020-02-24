Anadolu'ya halka arz seferi

Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul kalkınmaya destek vermek, halka arzların şirketlere sağladığı avantaj ve katkıları anlatmak, sermaye piyasası araçlarını tanıtmak için tam kadro sahaya indi. SPK, şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri hakkında bilgi vermek, il gezileri düzenliyor.

İLK DURAK GAZİANTEP

Borsa İstanbul ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan programların ilki yarın Gaziantep'te düzenlenecek. Programa SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ve SPK ile Borsa İstanbul'un üst düzey yöneticileri katılacak. SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, "Gaziantep Sermaye Piyasası ile Buluşuyor" temasıyla düzenlenecek olan program kapsamında şirketlere sermaye piyasası araçlarının tanıtılacağı, sermaye piyasası enstrümanları hakkında bilgi verileceğini söyledi. Halka arz süreçlerinin aktarılacağını anlatan Taşkesenlioğlu programa yoğun bir katılım olmasını beklediklerini ifade etti.

ŞİRKETLER DİNLENECEK

Şirketleri de dinleyeceklerini aktaran Taşkesenlioğlu, "Bu gibi organizasyonlar reel sektör temsilcileriyle istişare etme imkanı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde il gezilerini sıklaştırarak sürdüreceğiz. Borsa İstanbul ile birlikte sermaye piyasalarının derinleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarının hız kesmeden sürecek" dedi.

Tüm paydaşlarla birlikte Türkiye'nin tasarruf oranının yükseltilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Taşkesenlioğlu, "Sermaye piyasalarına olan güveni artırmak, tasarruf sahipleri için alternatif yatırım imkanları oluşturmak ve ülkenin kalkınmasına uzun vadeli fonlar aracılığıyla katkı sağlamak hedefleri ekseninde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İş dünyası ile gerçekleştirilecek olan programların bu hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Taşkesenlioğlu, sermaye piyasalarının daha da güvenilir, şeffaf, etkin ve istikrarlı bir finansman kanalı olması için gereken tüm uygulamaları ilgili paydaşlarla birlikte hayata geçirmek için çalışmaya edecekleri mesajını verdi.

BORSA YATIRIMCISININ ÖNÜ AÇILIYOR

Bankacılık yasa teklifiyle borsa yatırımcısının önünü açan, SPK'nın elini güçlendiren önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu kuruluyor, borsadan ayrılma hakkı yatırımcıyı koruyacak şekilde yeniden düzenleniyor. Kurul sayesinde yatırımcılar ile ihraççılar borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değişmesi gerektiğinde karşılıklı görüşerek anlaşma yoluna gidebilecek. Borsaya "adil bedel" esası geliyor. Borçlanma aracı sahipleri kurulu ile yatırımcılara değişen koşullara göre toplu bir şekilde hareket edebilme imkanı getiriliyor. SPK'ya halka açık şirketlerin niteliğine göre farklı usuller belirleme yetkisi veriliyor. Objektif kriterlere sahip şirketler açısından önemli nitelikte işlemlerin amacına uygun olarak belirlenmesi ve uygulanması mümkün hale gelecek. Aracı kurumlara, proje finansmanı kredisi verme, altyapı gibi büyük projelerdeki kredilerin menkul kıymetleştirilmesi imkanları getiriliyor.

Hazal Ateş