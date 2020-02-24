Ücretli öğretmenlerin özlük hakları için çalışma yapılıyor
|24 Şubat 2020 09:18
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Hükümet sözleşmeli ve ek ders ücreti karşılığında görev yapan ücretli öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlere sağlık ve aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme hakkı verildiğini söyledi.
Selçuk, ekonomik imkanlar kapsamında ücretli öğretmenlerin mali haklarına ilişkin de iyileşme sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Türkiye'de öğretmen sayısı 1 milyon 100 bin civarında. Kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 7.7'si sözleşmeli olup, ek ders karşılığı görev yapan ücretli öğretmen sayısının da 80 bin civarında.
Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yapacak. Sözlü sınavları tamamlanan sözleşmeli öğretmenlerin atama sonuçları yarın açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.
Hazal Ateş
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