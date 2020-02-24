Polisler, Şubat ayı mazeret atama sonuçlarını bekliyor
|24 Şubat 2020 11:00
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Mayıs-Haziran aylarında açıklanan Genel atama dönemi dışında her sene Şubat ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının ilk dönem sonuçlarının büyük bir kısmı henüz açıklanmadı.
Polis memurlarının kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları, eş durumu, çocukların öğrenim durumları sebebiyle yer değiştirme, boşanma sebebiyle tayin isteme gibi mazeretlerle dilekçe ve rapor veren emniyet mensupları atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.
Düzensizlik ve belirsizliğin sona ermesi ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması için, atama bekleyen polisler adına yetkililere memurlar.net olarak sonuçların tamamının bir an evvel açıklanması talebinde bulunuyoruz.
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