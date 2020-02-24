1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisler, Şubat ayı mazeret atama sonuçlarını bekliyor

Mayıs-Haziran aylarında açıklanan Genel atama dönemi dışında her sene Şubat ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının ilk dönem sonuçlarının büyük bir kısmı henüz açıklanmadı.
 24 Şubat 2020 11:00
Yazdır
Polisler, Şubat ayı mazeret atama sonuçlarını bekliyor

Mayıs-Haziran aylarında açıklanan Genel atama dönemi dışında her sene Şubat ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının ilk dönem sonuçlarının büyük bir kısmı henüz açıklanmadı.

Polis memurlarının kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları, eş durumu, çocukların öğrenim durumları sebebiyle yer değiştirme, boşanma sebebiyle tayin isteme gibi mazeretlerle dilekçe ve rapor veren emniyet mensupları atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Düzensizlik ve belirsizliğin sona ermesi ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması için, atama bekleyen polisler adına yetkililere memurlar.net olarak sonuçların tamamının bir an evvel açıklanması talebinde bulunuyoruz.

Forum paylaşımlarına ulaşmak için; https://forum.memurlar.net/konu/2407366/son.sayfa
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Van'ın Başkale ilçesinde eğitime 15 gün ara verildi
24 Şubat 2020 12:57		 OGM personel alımında puan listelerini açıkladı
24 Şubat 2020 12:48
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
24 Şubat 2020 11:25		 AFAD gönüllüsü olmak için 8 ayda 102 bin başvuru yapıldı
24 Şubat 2020 11:11
İBB sosyal hizmetler alanında personel alacak
24 Şubat 2020 10:31		 52 bin öğrenciye 450 milyonluk destek
24 Şubat 2020 09:14
Sınır Kapısı'na koronavirüs tedbirleri kapsamında termal kamera
24 Şubat 2020 08:51		 Memurun performansını vatandaş ölçecek
24 Şubat 2020 08:09
Manisa Valiliği: Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır
24 Şubat 2020 06:51		 Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları kapatıldı
23 Şubat 2020 18:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:00 - Müdür odasında öğrenciyi darbeden veli hakkında suç duyurusu13:00 - Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda12:57 - Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis FETÖ'den de tutuklandı12:57 - Van'ın Başkale ilçesinde eğitime 15 gün ara verildi12:55 - Canan Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı12:53 - Ankara Kızılay'da korkutan yangın12:48 - OGM personel alımında puan listelerini açıkladı12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:42 - Etkin pişmanlıktan faydalanan öğretmene 1 yıl 6 ay hapis12:34 - Aynada kendisini gören hırsız panikle kaçtı
12:22 - İranda 'Koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü' iddiası12:18 - Adıyaman'da Bylock kullanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı12:17 - Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınmaya başlandı12:09 - Barış Pınarı bölgesinde PKK'lı 5 terörist sağ yakalandı12:08 - Gün ortasında Dolar'ın yükselişi devam ediyor12:08 - 2002'den bu yana, en çok beğenilen Milli Eğitim Bakanı12:00 - Alişan: Aziz Yıldırım senden özür diliyorum!11:59 - Süt ürünleri inme olasılığını azaltabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Veli, kızıyla tartışan öğrenciyi müdür odasında dövdü
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki
Başkan Ali Koç, küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
Ata Benli, İmamoğlu yalanıyla polislere iftira attı, özür diledi
Ücretli öğretmenlerin özlük hakları için çalışma yapılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 6
belirsizlik 1
maskov87 1
Kapıyı tutmak 1
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 5
alexander sorloth 5
Folie a deux 1
elmalı pasta 1
5 ayda 250 kitap okuyan çocuk 1
Profil resmine eşli resim koymak 2
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi 10 İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam