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Altın ile birlikte Dolar'da yükselişte

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 24 Şubat 2020 09:44
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Altın ile birlikte Dolar'da yükselişte

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,1350 6,1360
Avro 6,6390 6,6400
Sterlin 7,9150 7,9550
ANKARA
ABD Doları 6,1150 6,1650
Avro 6,6100 6,6700
Sterlin 7,8600 8,0000
Anadolu Ajansı
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