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ÖSYM, TUS soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı

2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
 24 Şubat 2020 09:54
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ÖSYM, TUS soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı

23 Şubat 2020 tarihinde uygulanan 2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınavlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Şubat 2020 tarihinde saat 20.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)
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