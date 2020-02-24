'Sağlıkta yeni döner sermaye yönetmelik taslağı açıklanacak'
|24 Şubat 2020 11:19
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Sağlık-Sen Türkiye Buluşması, Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. Programda konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık göstererek çalıştıklarını ifade etti. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için bakanlığın ek yaptırımları hayata geçireceğini dile getiren Eldemir, "Yakın zamanda sağlıkta şiddeti önleyecek eylem planımızı açıklayacağız. Sağlık çalışanlarının hasta yükünü azaltan ve fiziksel ortamlarını düzelten bir yaklaşımla eylem planımızı hayata geçireceğiz. Sağlık çalışanlarının yıpranma payında yaşadığı eksiklikler üzerinde de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Döner Sermaye Taslağını Açıklayacağız""
Yıllardır sağlık çalışanlarını mağdur eden döner sermaye sistemiyle ilgili de konuşan Bakan Yardımcısı Eldemir, "Herkesi memnun edecek adaletli bir döner sermaye taslağı hazırladık. Çalışmalarımız sürüyor bir ay içerisinde neticelendireceğiz" diye konuştu.
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