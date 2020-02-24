1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,58 azalarak 114.984,40 puana geriledi
 24 Şubat 2020 10:01
Yazdır
Borsa, haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,58 azalarak 114.984,40 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.844,99 puan ve yüzde 1,58 değer kaybederek 114.984,40 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,56 ve holding endeksi yüzde 1,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,69 ile ulaştırma oldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaşırken, İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere başka ülkelerdeki vaka sayılarındaki artış piyasalardaki endişelerin artmasına neden oluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 114.500 seviyesinden gelen alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 116.829,39 puandan tamamladı.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanan değerlendirmeye göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu ve "durağan" görünümünü teyit etti. Değerlendirmede, Türkiye'nin 2020 yılı büyüme beklentisinin yukarı yönlü revize edilerek yüzde 3,1'den yüzde 3,9'a yükseltilmesi dikkati çekti.

Analistler, Suriye'ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, koronavirüs salgını haberlerinin de küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
24 Şubat 2020 12:43		 Gram altın yeni rekor kırdı
24 Şubat 2020 10:01
Altın ile birlikte Dolar da yükselişte
24 Şubat 2020 09:44		 Risk algısı altını uçurdu
23 Şubat 2020 07:31
Altın fiyatlarındaki artış gümüş sektörüne yaradı
22 Şubat 2020 23:10		 Koronavirüs altını rekora taşıdı
22 Şubat 2020 11:26
Trabzon hasır bileziği, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor
22 Şubat 2020 09:39		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
21 Şubat 2020 18:35
Borsa, günü yükselişle tamamladı
21 Şubat 2020 18:25		 Çeyrek altın, tarihin en yüksek seviyesini gördü
21 Şubat 2020 17:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:00 - Müdür odasında öğrenciyi darbeden veli hakkında suç duyurusu13:00 - Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda12:57 - Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis FETÖ'den de tutuklandı12:57 - Van'ın Başkale ilçesinde eğitime 15 gün ara verildi12:55 - Canan Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı12:53 - Ankara Kızılay'da korkutan yangın12:48 - OGM personel alımında puan listelerini açıkladı12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:42 - Etkin pişmanlıktan faydalanan öğretmene 1 yıl 6 ay hapis12:34 - Aynada kendisini gören hırsız panikle kaçtı
12:22 - İranda 'Koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü' iddiası12:18 - Adıyaman'da Bylock kullanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı12:17 - Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınmaya başlandı12:09 - Barış Pınarı bölgesinde PKK'lı 5 terörist sağ yakalandı12:08 - Gün ortasında Dolar'ın yükselişi devam ediyor12:08 - 2002'den bu yana, en çok beğenilen Milli Eğitim Bakanı12:00 - Alişan: Aziz Yıldırım senden özür diliyorum!11:59 - Süt ürünleri inme olasılığını azaltabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Veli, kızıyla tartışan öğrenciyi müdür odasında dövdü
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki
Başkan Ali Koç, küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
Ata Benli, İmamoğlu yalanıyla polislere iftira attı, özür diledi
Ücretli öğretmenlerin özlük hakları için çalışma yapılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halil umut meler 3
bu saatte sözlükte olmak 1
yürüyüş 1
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 5
hans zinmer 2
ortalığı karıştırmak 2
matematik hayatta ne işe yarar 3
5 ayda 250 kitap okuyan çocuk 1
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 2
zaman 1
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi 10 İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam