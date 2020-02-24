Van, Hakkari ve Bitlis'te 56 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
|24 Şubat 2020 10:13
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Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
- Hakkari
Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 köy ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Önceki gün kapanan 53 yerleşim birimi yolundan 40'ını açan İl Özel İdaresi ekipleri, diğer yolların açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.
- Bitlis
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis'te etkili olan kardan dolayı 6 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını kaydetti.
Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
- Muş
Muş'ta sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Muş-Bitlis kara yolunda kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
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