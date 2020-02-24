1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

LGS yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
 24 Şubat 2020 10:14
Yazdır
LGS yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan şubat ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.

MEB, LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik 5'inci örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açtı.

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Liselerde, tek sorun sınıf tekrarı mı?
24 Şubat 2020 00:54		 MEB, imam hatip liselerinde 6 dildeki ortak sınavları dijital ortamda yaptı
23 Şubat 2020 13:30
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
22 Şubat 2020 15:34		 İstanbul'da 3-6 yaş için oyun odaları açılacak
22 Şubat 2020 15:18
'Kalfa ve ustalık' belgesi alımına ilişkin iyileştirmeler sayılara yansıdı
22 Şubat 2020 11:23		 Onlar Türkiye'nin 'geleceği' olacak
22 Şubat 2020 08:29
Mesleki eğitimde burs miktarında yüzde 500'lük artış
21 Şubat 2020 13:48		 Bakan Selçuk, yeni ilkokul ve ortaokul tasarımını anlattı
21 Şubat 2020 12:09
MEB'den okullara 'zorba oyun' uyarısı
20 Şubat 2020 19:19		 MEB'den okullara 'zorbaca içeriğe sahip oyunlara' karşı uyarı
20 Şubat 2020 16:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:00 - Müdür odasında öğrenciyi darbeden veli hakkında suç duyurusu13:00 - Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda12:57 - Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis FETÖ'den de tutuklandı12:57 - Van'ın Başkale ilçesinde eğitime 15 gün ara verildi12:55 - Canan Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı12:53 - Ankara Kızılay'da korkutan yangın12:48 - OGM personel alımında puan listelerini açıkladı12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:42 - Etkin pişmanlıktan faydalanan öğretmene 1 yıl 6 ay hapis12:34 - Aynada kendisini gören hırsız panikle kaçtı
12:22 - İranda 'Koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü' iddiası12:18 - Adıyaman'da Bylock kullanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı12:17 - Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınmaya başlandı12:09 - Barış Pınarı bölgesinde PKK'lı 5 terörist sağ yakalandı12:08 - Gün ortasında Dolar'ın yükselişi devam ediyor12:08 - 2002'den bu yana, en çok beğenilen Milli Eğitim Bakanı12:00 - Alişan: Aziz Yıldırım senden özür diliyorum!11:59 - Süt ürünleri inme olasılığını azaltabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Veli, kızıyla tartışan öğrenciyi müdür odasında dövdü
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki
Başkan Ali Koç, küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
Ata Benli, İmamoğlu yalanıyla polislere iftira attı, özür diledi
Ücretli öğretmenlerin özlük hakları için çalışma yapılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hans zinmer 2
girls like you 1
zaman 1
elmalı pasta 1
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 5
Kodokuşi 2
halil umut meler 3
Profil resmine eşli resim koymak 2
cumartesi 2
hüseyin çimşir 1
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi 10 İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam