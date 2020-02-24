İBB sosyal hizmetler alanında personel alacak
|24 Şubat 2020 10:31
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal hizmetler alanında çalışacak eleman alacağını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere çalışma arkadaşları aradıklarını belirtti.
İmamoğlu;
"İBB'de işe alım süreçlerini şeffaf ve liyakate dayalı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Sosyal hizmetler alanında çalışmak isteyen, ilgili alanlarda eğitim almış kişiler https://kariyer.ibb.istanbul sayfası üzerinden başvuruda bulunabilir" açıklamasında bulundu.
İBBde işe alım süreçlerini şeffaf ve liyakate dayalı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz.Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 24, 2020
Sosyal hizmetler alanında çalışmak isteyen, ilgili alanlarda eğitim almış kişiler https://t.co/Wfey53RJrn sayfası üzerinden başvuruda bulunabilir. pic.twitter.com/5zjLImueDK
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