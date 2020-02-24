1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Oğlumun öldürülmesi bilinçli bir cinayet'

Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç oğlu ile 'evli bir kadın' olan Ayşe D. ile birlikte olduğu için 5 aydır görüşmediğini anlatarak 'Ayşe cenazeye gelmedi, madem Özgür onu evde dövdü, neden barışmak için parka çağırdı' diyerek tepki gösterdi. Dalkılıç 'Ben bilinçli bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Sonuna kadar takip edeceğim' dedi.
 24 Şubat 2020 10:56
Yazdır
'Oğlumun öldürülmesi bilinçli bir cinayet'

Konya'da yaklaşık 20 önce yaşanan olay Türkiye'nin gündeminde... Üniversiteye hazırlandığı kütüphaneden dönen Kadir Şeker(20) bir parkta bir erkeğin, yanındaki kadına (sözlü veya fiziki) şiddet uyguladığını görmüş ve araya girmek istemişti. Dosyadaki şahitlerin ve Kadir Şeker'in ifadelerine göre Şeker kısa bir tartışmanın ardından çiftin yanından ayrılmış ancak Özgür Duran adlı erkek şahıs Kadir'in arkasından gelerek onu darp etmiş ve boğazını sıkmıştı. Bu sırada Kadir Şeker cebindeki bıçağı çıkardı. Bu aşamadan sonrası asıl kilit nokta...

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Kadir'in ve şahitlerin ifadelerine göre arbede sırasında yere düştüler. Bıçak da bu sırada Özgür'ün kalbine saplandı. Olayın en yakın şahidi Özgür'ün tartışdığı Ayşe D. adlı kadın da 'yere düştüler, bıçakladığını görmedim' diyor. Bıçak Kadir tarafından mı saplandı yoksa düşerken mi saplandı bunu kriminal raporlara dayalı olarak mahkeme karar verecek. Kadir'in alacağı ceza da buna göre belirlenecek.

ANNE İLK KEZ KONUŞTU

Soruşturma sürecinde Kadir Şeker'in ailesi olaya ilişkin konuştular. Hayatını kaybeden Özgür Duran'ın annesi ise ilk kez konuştu.

Anne Mübeyyen Güner Dalkılıç Hürriyet'e şunları anlattı:

'Asla bu olayın peşini bırakmayacağım. Ne olursa olsun o benim oğlumdu. Gece 03.00'da beni aradılar. 'Özgür Duran'ı kaybettik, kavga sonucu bıçaklandı' dediler. İnanmadım. Şaka sandım. Üç oğlumdan en büyüğüydü. Ayşe, Antalya'da evliydi. Benim çocuğumla gittiler. Ben durumu onaylamadım. 5 aydır görüşmüyordum. Kızdım da. Hiç görüşmedik. Birkaç kere Ayşe arattırdı, hiç yapmadığı şeyi yaptı, bana hakaret etti. Ama ben onu uzaktan takip ediyordum.

'AYŞE'YE İFADE BASKISI YAPMADIK'

Ayşe'ye ifadesini değiştirsin diye baskı da yapmadık. Benim çocuğum kadına şiddet uygulamazdı. Kadına şiddete karşıydı. Çünkü babasını annesini onun gözleri önünde defalarca dövmüştü. Benim oğlum kadına şiddetin nasıl kötü bir şey olduğunu biliyordu. 19 değil 29 kaydı da olsa benim oğlumdu. Hesabını adalete verir, verdi de... Oğlum uyuşturucu satıcısı değildi; içmekten dolayı mahkemeye çıkmıştı. Özgür'ün nişanlısı vardı. Ondan ayrılmıştı. Bekardı. Sonra bu kadınla gitti.'

'DÖVDÜYSE AYŞE NEDEN ÇAĞIRDI'

'Ayşe cenazeye bile gelmedi. Geldiyse de ben görmedim. Gelmesin zaten, cenazede ne işi var. Avukat da tuttum. Ben bilinçli bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Ayşe'yi savunmak ona mı düşmüştü. Madem Ayşe'yi dövdü de Ayşe'nin neden raporu yok? Madem oğlum Ayşe'yi evde dövmüş, Ayşe neden onu parka çağırmış gel konuşalım diye? Benim de konuşacağım zaman gelecek.'
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Müdür odasında öğrenciyi darbeden veli hakkında suç duyurusu
24 Şubat 2020 13:00		 Ankara Kızılay'da korkutan yangın
24 Şubat 2020 12:53
Aynada kendisini gören hırsız panikle kaçtı
24 Şubat 2020 12:34		 Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınmaya başlandı
24 Şubat 2020 12:17
Büyükçekmece sahilinde kadın cesedi bulundu
24 Şubat 2020 11:49		 Samsun'da hastane inşaatında erkek cesedi bulundu
24 Şubat 2020 11:48
Bakan Kurum: Van'da kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız
24 Şubat 2020 11:42		 Konya'da pompalı tüfekle kuyumcu soyan iki şüpheli yakalandı
24 Şubat 2020 11:33
40 bin lira çalan mağaza müdürü tutuklandı
24 Şubat 2020 11:27		 Doğu'da 6 ilde kar yağışı bekleniyor
24 Şubat 2020 10:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:04 - İki büyük şirket konkordatodan çıktı13:00 - Müdür odasında öğrenciyi darbeden veli hakkında suç duyurusu13:00 - Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda12:57 - Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis FETÖ'den de tutuklandı12:57 - Van'ın Başkale ilçesinde eğitime 15 gün ara verildi12:55 - Canan Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı12:53 - Ankara Kızılay'da korkutan yangın12:48 - OGM personel alımında puan listelerini açıkladı12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:42 - Etkin pişmanlıktan faydalanan öğretmene 1 yıl 6 ay hapis
12:34 - Aynada kendisini gören hırsız panikle kaçtı12:22 - İranda 'Koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü' iddiası12:18 - Adıyaman'da Bylock kullanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı12:17 - Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınmaya başlandı12:09 - Barış Pınarı bölgesinde PKK'lı 5 terörist sağ yakalandı12:08 - Gün ortasında Dolar'ın yükselişi devam ediyor12:08 - 2002'den bu yana, en çok beğenilen Milli Eğitim Bakanı12:00 - Alişan: Aziz Yıldırım senden özür diliyorum!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Veli, kızıyla tartışan öğrenciyi müdür odasında dövdü
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki
Başkan Ali Koç, küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
Ata Benli, İmamoğlu yalanıyla polislere iftira attı, özür diledi
Ücretli öğretmenlerin özlük hakları için çalışma yapılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumartesi 2
yürüyüş 1
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 5
suskunlar 1
belirsizlik 1
elmalı pasta 1
girls like you 1
abdolay diaby 4
Folie a deux 1
işkembe çorbası 3
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi 10 İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam