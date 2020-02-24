Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
|24 Şubat 2020 10:53
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisini locasında izleyen Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın penaltısının doğru olmadığını söylerken "Tek ricam bir an önce Fenerbahçe'den gitsin" dediği Jailson için "Fenerbahçe'den bir an önce ayrılarak gösterirse ona minnettar olacağım!" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, 21 yılı aşkın süredir devam eden deplasman galibiyeti özlemine son verdi. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'daydı. Galatasaraylılar için 23 şubat gecesi bayram olurken Fenerbahçeliler için yıkım oldu. Hüsrana tanıklık edenlerden birisi de maçı locasından izleyen koyu Fenerbahçeli Acun Ilıcalı oldu.
Hürriyet magazin yazarı Cengiz Semercioğlu, Acun Ilıcalı'nın davetlisi olarak, Fenerbahçe Galatasaray derbisini Kadıköy'de Ülker Stadı'nda locadan izledi. Acun'un kızları, ailesi, arkadaşlarının olduğ locada tek Galatasaraylı olarak kendisinin olduğunu söyleyen Semercioğlu, Acun'un maçla ilgili düşüncelerini yazısında aktardı:
Sana göre nasıl bir maç oldu?
Ben ilk yarı Galatasaray'ı çok beğendim. Zaten maçın ilk 10 dakikasındaki futboluyla Fenerbahçe'den daha üstün oynayacağını belli etti. Ama uzun bir süre golü bulamadılar. Maçta aslında sürekli olarak her şey ters gitti. Galatasaray iyi oynadı, oyunu domine etti ama golü Fenerbahçe attı. Sonra Fenerbahçe oyunu eşitledi, tam fiziksel üstünlüğü ele geçirdi derken, Galatasaray golleri attı.
Kadıköy'de 20 yıllık galibiyet serisinin sonlanması için ne diyeceksin?
Sonuçta hiçbirimiz ölümsüz değiliz. Bu tip galibiyetler de mağlubiyetler de sonsuza dek sürmez. Tabii ki bir yerde bazı şeyler değişebilir. Bugün de öyle oldu.
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