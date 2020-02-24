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AnadoluJet'ten yurt dışına 1 dolara yolculuk imkanı

Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet, 29 Mart itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından başlayacağı yeni yurt dışı uçuşları kapsamında 1 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunacak
 24 Şubat 2020 11:05
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AnadoluJet'ten yurt dışına 1 dolara yolculuk imkanı

Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet, 29 Mart itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından başlayacağı yeni yurt dışı uçuşları kapsamında 1 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunacak.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Belçika, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Kuveyt, Rusya ve Suudi Arabistan'ı uçuş ağına ekleyen AnadoluJet, toplamda 21 ülkeye sefer düzenleyecek.

AnadoluJet, yeni destinasyonları kapsamında sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak bir indirim kampanyası da düzenledi. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 1 Mart'a kadar tüm satış kanalları üzerinden alacakları biletlerle 29 Mart- 24 Ekim döneminde vergiler hariç 1 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı elde edecek.

Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik yapılamayacak.

Türkiye, Bağdat, Erbil ve Tel Aviv çıkışlı uçuşlar 1 dolardan, Bakü, Barcelona, Berlin, Frankfurt, Paris, Milano, Moskova, Roma ve Tiflis çıkışlı uçuşlar 1 avrodan, Londra çıkışlı uçuşlar 1 sterlinden, Bahreyn çıkışlı uçuşlar 1 Bahreyn dinarından, Kuveyt çıkışlı uçuşlar 1 Kuveyt dinarından, Dubai çıkışlı uçuşlar 9 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden, Dammam ve Riyad çıkışlı uçuşlar 9 Suudi Arabistan riyalinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Kopenhag, Stokholm, Cidde, Medine, Tahran ve Ercan seferleri kampanyaya dahil olmayacak. Bebek ve Jetgenç yolcu tipi de kampanya kapsamı dışında kalacak.
Anadolu Ajansı
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