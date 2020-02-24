1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AFAD gönüllüsü olmak için 8 ayda 102 bin başvuru yapıldı

Başkanlığın verilerine göre gönüllü sayısında İstanbul 12 bin 480 kişiyle ilk sırada yer aldı- İstanbul'u 4 bin 108 kişiyle Ankara, 2 bin 5 kişiyle İzmir takip etti
 24 Şubat 2020 11:11
Yazdır
AFAD gönüllüsü olmak için 8 ayda 102 bin başvuru yapıldı

- İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü olmak için 8 ayda Türkiye genelinde 102 bin kişi başvuru yaptı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2019'un Temmuz ayında "Afetlere Hazırlık Yılı" ile AFAD gönüllülük sistemini uygulamaya aldı.

AFAD gönüllüsü aday sayısı, sistemin kamuoyuna duyurulduğu günden bu yana 102 bin kişiye ulaştı.

İstanbul 12 bin 480 kişiyle gönüllü sayısında ilk sırada yer alırken bu kenti 4 bin 108 kişiyle Ankara, 2 bin 5 kişiyle İzmir, 1698 kişiyle Bursa ve 1487 kişiyle Kocaeli takip etti.

- Başvurular nasıl yapılıyor

Gönüllülük sistemine başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla (https://gonullu.afad.gov.tr) portalına yönlendiriliyor.

Adaylar, gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebiliyor.

AFAD Gönüllü Eğitim Programı, çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşuyor.

Gönüllüler, afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında görev alacak şekilde, yetkinlikleri ve aldıkları eğitime göre üç ayrı seviyede sınıflandırılıyor.

"Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı", "Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı" ve "Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı" ile seviye seviye AFAD gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının artırılması, afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Sistem, vatandaşların afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllüsü olmasına imkan tanıyor.

Böylece her vatandaşın yakınlarında, afet ve acil durumlar konusunda yeterli eğitim ve beceriye sahip, ne yapacağını bilen bir AFAD gönüllüsü bulunabilecek.

Gönüllülere, sertifikasyon seviyelerine göre profesyonel AFAD ekipleriyle saha çalışmalarına katılabilme imkanı da tanınıyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Van'ın Başkale ilçesinde eğitime 15 gün ara verildi
24 Şubat 2020 12:57		 OGM personel alımında puan listelerini açıkladı
24 Şubat 2020 12:48
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
24 Şubat 2020 11:25		 Polisler, Şubat ayı mazeret atama sonuçlarını bekliyor
24 Şubat 2020 11:00
İBB sosyal hizmetler alanında personel alacak
24 Şubat 2020 10:31		 52 bin öğrenciye 450 milyonluk destek
24 Şubat 2020 09:14
Sınır Kapısı'na koronavirüs tedbirleri kapsamında termal kamera
24 Şubat 2020 08:51		 Memurun performansını vatandaş ölçecek
24 Şubat 2020 08:09
Manisa Valiliği: Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır
24 Şubat 2020 06:51		 Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları kapatıldı
23 Şubat 2020 18:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:04 - İki büyük şirket konkordatodan çıktı13:00 - Müdür odasında öğrenciyi darbeden veli hakkında suç duyurusu13:00 - Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda12:57 - Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis FETÖ'den de tutuklandı12:57 - Van'ın Başkale ilçesinde eğitime 15 gün ara verildi12:55 - Canan Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı12:53 - Ankara Kızılay'da korkutan yangın12:48 - OGM personel alımında puan listelerini açıkladı12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:42 - Etkin pişmanlıktan faydalanan öğretmene 1 yıl 6 ay hapis
12:34 - Aynada kendisini gören hırsız panikle kaçtı12:22 - İranda 'Koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü' iddiası12:18 - Adıyaman'da Bylock kullanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı12:17 - Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınmaya başlandı12:09 - Barış Pınarı bölgesinde PKK'lı 5 terörist sağ yakalandı12:08 - Gün ortasında Dolar'ın yükselişi devam ediyor12:08 - 2002'den bu yana, en çok beğenilen Milli Eğitim Bakanı12:00 - Alişan: Aziz Yıldırım senden özür diliyorum!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Veli, kızıyla tartışan öğrenciyi müdür odasında dövdü
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki
Başkan Ali Koç, küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
Ata Benli, İmamoğlu yalanıyla polislere iftira attı, özür diledi
Ücretli öğretmenlerin özlük hakları için çalışma yapılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Folie a deux 1
Kodokuşi 2
filozof vs matematikçi 6
24.02.2020 gram altin fiyatları 2
gülmek 2
Kapıyı tutmak 1
kafamda bir tuhaflık 2
cumartesi 2
belirsizlik 1
beni bana bırakın 2
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi 10 İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam