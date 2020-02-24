2 PKK/YPG'li terörist hudut karakollarına teslim oldu
MSB: Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu.
|24 Şubat 2020 11:29
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MSB: 'Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu.'
Terör örgütü PKKdan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak/Silopi ve Mardin/Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/F0IuIoSqlwT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2020
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