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Bakan Kurum: Van'da kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İran'da meydana gelen depremde Van'da hasar gören yapılara ilişkin, "Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız." dedi.
|24 Şubat 2020 11:42
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'a ilişkin, "İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.
Bakan Kurum, Van'da hasar gören yapılarla ilgili, "Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız." diye belirtti.
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