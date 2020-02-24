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Büyükçekmece sahilinde kadın cesedi bulundu
Büyükçekmece'ye bağlı Güzelce sahilinde bir kadın cesedi bulundu.
|24 Şubat 2020 11:49
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Alınan bilgiye göre sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölü bulunan kişinin üzerinden kimlik çıkmazken polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Olayda cinayet şüphesi üzerinde duruluyor.
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