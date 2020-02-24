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Alişan: Aziz Yıldırım senden özür diliyorum!

Sanatçı Alişan, Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan özür diledi.
 24 Şubat 2020 12:00
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Alişan: Aziz Yıldırım senden özür diliyorum!

Alişan Aziz Yıldırım'dan özür diledi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Dün dev derbide Galatasaray, 20 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

Yenilgi sonrası sinirlerine hakim olamayan Alişan ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Başkanlık seçimlerinde Ali Koç'u destekleyen ünlü şarkıcı Alişan, Fenerbahçe'nin 3-1 yenilmesiyle tepkisini ortaya koydu. Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesinden sonra Twitter hesabından paylaşım yapan Alişan, "Aziz Yıldırım senden özür diliyorum...." dedi

"SEVGİMİZ DESTEĞİMİZ SONSUZ" Tepki gösterdiği paylaşımından sonra kendi fotoğrafını paylaşan Alişan, paylaşımına şu notu düştü: "Yanlışların hesabı verilmeli. Ama biz yensek de yenilsek de sevgimizde desteğimizde sonsuz... Şampiyon ya da değil fark etmez... Hayırlı haftalar"

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