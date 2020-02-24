Barış Pınarı bölgesinde PKK'lı 5 terörist sağ yakalandı
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında PKK/YPG'li 5 terörist, gizlendikleri evlerde silahlarıyla birlikte sağ yakalandı."
|24 Şubat 2020 12:09
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG'li 5 teröristin gizlendikleri evlerde silahlarıyla yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.
Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 teröristin sağ olarak yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, "Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 AK-47 piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin 50 Suriye Lirası ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.
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