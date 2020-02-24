2002'den bu yana, en çok beğenilen Milli Eğitim Bakanı
|24 Şubat 2020 12:08
|Yazdır
2002'den bu yana, en çok beğenilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu
Memurlar.net olarak 20202'den bu yana en çok Milli Eğitim Bakanı'nın kim olduğunu ziyaretçilerimize sorduk.
İki günde ankete 8 bin 500 kişi oy kullandı.
Oy kullananların büyük bir kısmı şu an görevde olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u beğendiklerini dile getirdi.
Ziya Selçuk yüzde 63 beğenme oranına ulaştı. selçuk'un en yakın rakibi yüzde 11.38 ile Erkan Mumcu oldu.
En beğenilmeyen Milli Eğitim Bakanı ise yüzde 1'lik oy ile İsmet Yılmaz oldu.
Yapılan anket için TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Sağlıkta yeni döner sermaye yönetmelik taslağı açıklanacak'
24 Şubat 2020 11:19
|'İç karışıklık çıkarmak isteyenler vazgeçmedi'
24 Şubat 2020 11:10
|'Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı' düzenlenecek
24 Şubat 2020 10:59
|Ticaret Bakanı Pekcan: 2019'da 33 kadın kooperatifi kuruldu
24 Şubat 2020 10:58
|TSK'ya ait 50 araçlık konvoy İdlib'e girdi
24 Şubat 2020 09:57
|CHP'nin FETÖ kumpası tutmadı
24 Şubat 2020 09:10
|Soylu, bildiklerim var deyip Kılıçdaroğlu'na şu soruları sordu
24 Şubat 2020 08:51
|İdlib düğümü yeniden masada
24 Şubat 2020 08:21
|Irkçı terör saldırısı lanetlendi
24 Şubat 2020 07:43
|Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
24 Şubat 2020 01:48