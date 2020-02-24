2002'den bu yana, en çok beğenilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu

Memurlar.net olarak 20202'den bu yana en çok Milli Eğitim Bakanı'nın kim olduğunu ziyaretçilerimize sorduk.

İki günde ankete 8 bin 500 kişi oy kullandı.

Oy kullananların büyük bir kısmı şu an görevde olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u beğendiklerini dile getirdi.

Ziya Selçuk yüzde 63 beğenme oranına ulaştı. selçuk'un en yakın rakibi yüzde 11.38 ile Erkan Mumcu oldu.

En beğenilmeyen Milli Eğitim Bakanı ise yüzde 1'lik oy ile İsmet Yılmaz oldu.

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