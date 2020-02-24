Etkin pişmanlıktan faydalanan öğretmene 1 yıl 6 ay hapis
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan eski öğretmene etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
|24 Şubat 2020 12:42
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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sultan Y. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, Silifke'de FETÖ'ye ait dershanede "serrehber" olarak görev yaptığını ve sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.
Serrehberin görevinin öğretmen ve öğrencilerle ilgili bilgi toplamak olduğunu belirterek buna ilişkin bilgiler veren sanık Sultan Y, ''Tüm bildiklerimi daha önceki emniyet ifademde de anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
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