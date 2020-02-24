Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis FETÖ'den de tutuklandı
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.
|24 Şubat 2020 12:57
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