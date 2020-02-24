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Ankara Kızılay'da korkutan yangın

Başkent'te Kızılay'da bulunan İzmir Caddesi'nde yangın meydana geldi.
 24 Şubat 2020 12:53
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Ankara Kızılay'da korkutan yangın

Ankara'da Kızılay'da bulunan İzmir caddesinde yangın çıktı. Saat 12:20'de çıkan yangını itfaiye kısa sürede söndürdü. Bir plazada çıkan yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir bilgi yok.

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