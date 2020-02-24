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Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı
 24 Şubat 2020 13:00
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Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, usule ilişkin söz alarak, milletvekillerinin kanun tekliflerine ilişkin detaylı bilgilendirilmediğini, kendilerine tekliflere yönelik etki analizi sunulmadığını ve "siyaseten sorumlular komisyonda bulunmadığı için sorularına yanıt alamadıklarını" söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bürokratların sadece AK Parti'li milletvekilleriyle görüştüğünü iddia ederek, "Bize de haber verin nerede buluştuğunuzu. Biz de gelelim, milletin taleplerini dile getirelim." ifadelerini kullandı.

Kanun tekliflerinin, milletvekillerince hazırlanmadığını öne süren Paylan, "AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yasa tekliflerini saraydan alıp getiriyor." diye konuştu.

Paylan, Meclis'in depremi gündemine alması gerekirken bunu yapmadığını da ileri sürdü.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun tekliflerine yönelik etki analizi hazırlanmamasının Meclis'te yıllardır görülen bir eksiklik olduğunu belirterek, bunun çözümünün siyasi parti gruplarının bir araya gelerek İçtüzük'ü yeniden düzenlemesiyle mümkün olabileceğine dikkati çekti.

Komisyon Başkanı Elvan, HDP'li Paylan'ın depremle ilgili sözlerine ilişkin, depreme yönelik görüşmelerin Plan ve Bütçe Komisyonunda değil, Genel Kurul'da yapılabileceğini belirtti.

Bu sırada Elvan ile Paylan arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Konuşmasında, kanun tekliflerine yönelik etki analizi hazırlanması konusunda bir düzenleme bulunmadığına işaret eden Elvan, Meclis'te grubu bulunan partilerin bu konuda bir düzenleme yapmasını önerdi.

Elvan, milletvekillerinin kanun tekliflerini bürokratlarla bir araya gelerek, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerini dinleyerek hazırladıklarını, ayrıca Komisyon üyelerinin Meclis Başkanlığına sunulan teklifler konusunda detaylı olarak bilgilendirildiğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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