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'Fındık'a gençlik hastalığı teşhisi kondu

Tokat Turhal'daki Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu, sosyal medyada da yoğun ilgi gören 'Fındık' tedavi için Ankara'ya gönderildi
 24 Şubat 2020 13:05
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'Fındık'a gençlik hastalığı teşhisi kondu

Fındık'a, 'distemper' (gençlik hastalığı) teşhisi konulurken, köpek hastalığın diğer hayvanlara bulaşmaması için karantinaya alındı.

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı oldu.

Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve bu haliyle büyük sempati kazanan 'Fındık' geçen hafta perşembe günü rahatsızlandı.

'Fındık'ı Turhal Belediyesi veterineri kontrol edip ilaç verdi. Fakat dün hayvanın durumunun kötüye gitmesi üzerine okul yetkilileri durumu Turhal Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verdi. Veteriner hekimin kontrolünün ardından 'Fındık' Turhal Belediyesi'ne ait bir araç ile Ankara'da bulunan özel bir kliniğe gönderildi.

Tedavisi 15 gün sürecek

Burada Fındık'a 'distemper' (gençlik hastalığı) teşhisi kondu. Fındık, hastalığının diğer köpeklere bulaşma ihtimali nedeniyle karantinaya alındı.

Fındık'ın tedavisinin yaklaşık 15 gün süreceği öğrenildi.

Önlüğünü sınıfa astılar

Öte yandan, Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun öğrencileri, öğretmenleri Mustafa Önlen aracılığıyla video çekip veteriner tekniker Yağmur Denli'ye gönderdi.

Veterinerden Fındık'a iyi bakmasını isteyen öğrenciler, Fındık'ın sağlığına kavuşup yeniden sınıfa dönmesini istedi. Öğrenciler ayrıca, Fındık'ın okul formasını sınıfa astı.

'Gençlik hastalığı' nedir?

'Distemper' yavru köpeklerin solunum, gastrointestinal ve sinir sistemlerine saldıran bir virüsün neden olduğu bulaşıcı ve ciddi bir hastalık. Köpek gençlik hastalığı, ayrıca gözün konjonktival zarlarını etkileyen bir virüs. Ateş, göz ve burun akıntısı, iştahsızlık, ishal, kusma, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerle teşhis edilen hastalığın özel bir tedavisi olmamakla birlikte, antibiyotiklerin yanı sıra bazı semptomları iyileştirebilecek vitamin takviyeleri ile tedavi destekleniyor.
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