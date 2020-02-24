1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,21 azalışla 114.244,86 puana düştü
 24 Şubat 2020 13:11
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,21 azalışla 114.244,86 puana düştü.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyerek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.584,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,09 ve holding endeksi yüzde 2,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,92 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,75 ile ulaştırma oldu.

Güne satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarının koronavirüs endişeleriyle sert düşüşler kaybetmesine paralel 114.500 desteğini kırarak 114.000 seviyesinin hafif üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri takviminin sakin olduğunu, koronavirüs salgını ve Suriye ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
24 Şubat 2020 12:43		 Borsa, haftaya düşüşle başladı
24 Şubat 2020 10:01
Gram altın yeni rekor kırdı
24 Şubat 2020 10:01		 Altın ile birlikte Dolar da yükselişte
24 Şubat 2020 09:44
Risk algısı altını uçurdu
23 Şubat 2020 07:31		 Altın fiyatlarındaki artış gümüş sektörüne yaradı
22 Şubat 2020 23:10
Koronavirüs altını rekora taşıdı
22 Şubat 2020 11:26		 Trabzon hasır bileziği, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor
22 Şubat 2020 09:39
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
21 Şubat 2020 18:35		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
21 Şubat 2020 18:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:54 - Emniyet müdürü katili polisle ilgili yeni gelişme15:44 - FETÖ'den ihraç edilen TRT çalışanına eşini öldürmekten ceza verilmedi15:41 - Öğretmeni, depremde hayatını kaybeden öğrencisi için gözyaşı döktü15:33 - 4 ay önce 'kapılı' önlem alınmıştı, hala yıkılmadı15:25 - Mersin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama15:11 - Araçlarla ilgili tüm bilgiler tek bir sayfada olacak15:08 - Android 11 ortaya çıktı! İşte merak edilenler özellikleri...15:05 - İtalya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi15:04 - DPB kapatılınca, görevleri dağılıldı ama personel mevzuatındaki sevk yetkisi ortada kaldı15:02 - THY, İran seferlerini iptal etti
15:02 - Kılık değiştirip derbiyi Kadıköy'de İzledi14:59 - 2'si sözde yönetici 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi14:53 - Elazığ ve Malatya'da kalıcı konutlar bir yıl içinde tamamlanacak14:49 - Van Valiliği'nden 'okullara 15 gün ara' açıklaması14:47 - Konyalı çiftçi Anadolu'nun kayıp krallığını keşfetti14:46 - Seyir halindeki aracı ile canlı yayın yaparken kaza geçirdi14:44 - Karadenizli balıkçının gözdesi yine 'hamsi' oldu14:29 - Yunus balıklarını kurşunlayarak öldürmüşler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Veli, kızıyla tartışan öğrenciyi müdür odasında dövdü
Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki
Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı
Başkan Ali Koç, küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı
OGM personel alımında puan listelerini açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskov87 1
Profil resmine eşli resim koymak 5
alexander sorloth 7
abdolay diaby 4
ki eki 2
elmalı pasta 1
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 2
Ya fenerbahcelisindir ya da anti-fenerli 9
hans zinmer 2
Fatma Çetinkaya 2
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi 10 İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam