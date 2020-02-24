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Başkent'te izinsiz tabela ve totemler sökülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, görüntü kirliliği ile mücadelesini sürdürüyor. Son 2 ay içinde mevzuata uymayan ve izinsiz olarak yerleştirilen 127 tabela ve totemi kaldıran zabıta ekipleri, binaların dış cephelerine yönetmeliğe aykırı olarak asılan ticari tabelaları da kaldırmaya başlayacak
 24 Şubat 2020 13:47
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Başkent'te izinsiz tabela ve totemler sökülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, görüntü kirliliği ile mücadelesini sürdürüyor. Son 2 ay içinde mevzuata uymayan ve izinsiz olarak yerleştirilen 127 tabela ve totemi kaldıran zabıta ekipleri, binaların dış cephelerine yönetmeliğe aykırı olarak asılan ticari tabelaları da kaldırmaya başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tabela ve totemleri bulunduğu yerden kaldırıyor. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Eskişehir, Konya ve İstanbul Yolu üzerinde yeşil alanlar ile bulvar üzerlerine mevzuata aykırı ve izinsiz olarak yerleştirilen tabela ve totemin (ayaklı ticari tanıtım tabelası) söküm işlemlerini tamamladı.

Başkent'te görüntü kirliliğine geçit yok

Başkent'in ana arterlerinin modern bir görünüme kavuşması ve kent estetiğine katkı sağlaması amacıyla çalışmalarını yürüten büyükşehir zabıtası görüntü kirliliğine geçit vermiyor. Son iki ayda Kabahatler Kanunu ve Tabela yönetmeliğine aykırı 127 adet tabela ve totemi yerinden söken zabıta ekipleri, ticari işletmelerin tespit edilen sahipleri hakkında idari yaptırım tutanağı düzenleyerek, belediye encümeni'ne gönderdi.

Olumlu geri dönüşler alıyoruz

Görüntü kirliliği ile kesintisiz mücadele ettiklerini ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Totem olarak tabir edilen ayaklı ticari tanıtım tabelalarını takibe aldık. Bunların izinsiz ya da projesiz yeşil alanlara, kaldırım üzerine ve yol kenarına konulanlarını doğrudan kaldırıyoruz. İş yeri önündekileri de mühendislik projesine ve yönetmelik esaslarına göre inceleyerek daha ön taraftaysa geri çekiyoruz. Ana arterlerdeki çalışmaların bitmesinin ardından şehir içindeki bulvarlarla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sırada binaların dış cephelerine asılan tabelalar var

Çeşitli faaliyetleri duyurmak için cadde ve sokaklara, üst geçitlere ya da duvarlara usulsüz olarak asılan pankart ve afişleri de toplayan Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen noktalara da 7/24 müdahale ediyor. Görüntü kirliliğine neden olan ve vatandaşlardan en çok şikayetin geldiği konuların başında yer alan binaların dış cephelerini kaplayan ticari tanıtım tabelalarını mercek altına alan Zabıta Daire Başkanlığı, yönetmeliğe aykırı ticari tanıtım tabelaları için de söküm işlemi başlatacak. Ulus'tan Çankaya hattına kadar uzanan Atatürk Bulvarı ile bağlı cadde ve sokaklarda bina denetimlerini hızlandıracaklarını söyleyen Koç, bu konuda Ankara halkının desteğinin önemli olduğuna dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı
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