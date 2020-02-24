Fenerbahçe taraftarı Erol Bulut'u istiyor
|24 Şubat 2020 13:53
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Fenerbahçeli taraftarların Ersun Yanal'ın yerine istedikleri isim ise Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Erol Bulut.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. 21 yıllık galibiyet hasretini dindiren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda zorlu bir engeli aştı.
Sarı-lacivertliler maçta Kruse'nin golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Galatasaray Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle maçı 3-1 kazanarak taraftarına anlamlı bir galibiyet hediye attı.
Bu sonucun ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe taraftarı mağlubiyetin faturasını teknik direktör Ersun Yanal'a kesti.
Sosyal medyada Yanal'ı istifaya çağıran sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör koltuğunda Erol Bulut'u görmek istediğini belirttiler.
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