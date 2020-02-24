'Özel harekat' polisleri doğal afetlerde hayat kurtaracak
|24 Şubat 2020 14:10
|Yazdır
Hakkari'de, özel harekat polislerine, bölgede yaşanabilecek doğal afetlere karşı arama kurtarma eğitimi verilmeye başlandı.
Eğitim öncesi Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, son günlerde ülkenin değişik illerinde deprem ve çığ felaketlerinin yaşandığını söyledi.
Bu tür doğa olaylarının bölgede de yaşanabileceğini belirten Aydın, şunları kaydetti:
''Bizde Hakkari'de ne yapabiliriz diye düşündük. Burada bir eğitim eksikliği fark ettik. Özel Hareket Daire Başkanlığımızla gerekli yazışmaları yaptık. Onlarda sağ olsunlar bizlere gerekli kolaylığı sağladılar. Allah hepsinden razı olsun. Bu eğitime başlayacağız. Kurbanı da şundan dolayı kesiyoruz, inşallah başka bir can kaybı olmaz. İnşallah başka bir kanımız akmaz, son akan kan bu olur."
Duanın edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından Özel Harekat Başkanlığından gelen 5 uzman eğitimci, 40 polise doğal afetlerde arama ve kurtarma, dikkat edilecek hususlar ve malzeme kullanımı ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim vermeye başladı.
5 gün sürecek eğitimin ardından polisler, afet sonrası çalışmalarda AFAD ekipleriyle birlikte hareket edecek.
Programa Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ve özel harekat polisleri katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Meclisin 'sır katipleri' stenograf yardımcıları yemin etti
24 Şubat 2020 13:24
|Polis memuru, denetimden kaçan aracı böyle durdurdu
23 Şubat 2020 22:26
|Literatüre kazandırdığı bitki babasının ismiyle anılacak
23 Şubat 2020 12:16
|Beyoğlu'nda imam, evsizlere camiyi açtı
23 Şubat 2020 09:25
|Pilotlar ve hava trafik kontrolörleri en çok neden şikayetçi?
22 Şubat 2020 22:53
|Samsun Savcısı'nın Davutoğlu paylaşımı tepki topladı
20 Şubat 2020 13:45
|Dilan hemşire, görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi
19 Şubat 2020 13:06
|Mahsur kalan ekiplerinin imdadına meslektaşları yetişti
16 Şubat 2020 21:23
|Çöp toplarken bulduğu 125 bin TL'yi sahibine teslim etti
16 Şubat 2020 16:08
|Türkiye'nin kadın komando astsubayları göreve hazır
15 Şubat 2020 18:41