1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdemirli: Tüm zararlar karşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 233 tane ahırımız yıkıldı. Küçükbaş 3 bin 329 telef gözüküyor. Büyükbaş 72 telefimiz var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm bu zararlar karşılanacak
 24 Şubat 2020 14:14
Yazdır
Bakan Pakdemirli: Tüm zararlar karşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan deprem nedeniyle Başkale'de meydana gelen zararların karşılanacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Özpınar Mahallesi'nde hayatını kaybeden 8 kişi için kurulan taziye çadırında acılı aileleri ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa dileyen Pakdemirli, devletin şefkatli kollarıyla milletinin yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu sabah Van'a geldiğini belirten Pakdemirli, yaraları hep birlikte saracaklarını ifade etti.

Depremden en çok etkilenen Özpınar Mahallesi'nde 8 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Toplam kaybımız 9. 66 yaralımız var ama şükür ki hastanelerden çoğu taburcu oldu, 32 yaralımız kaldı. Rabb'imden vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. 5 köyümüz etkilenmiş, en çok Özpınar ama Kaşkol, Güvendik, Gelenler, Böğrüpek köylerimiz de var. Dün ilk saatlerden itibaren hasar tespitlerine başladık. Burada en önemli olan şey canlarımızı kaybettik. Diğer taraftan da yaraların hızlı bir şekilde sarılması için çalışmalarımızı başlattık. 233 ahırımız yıkıldı. Yıkılan evlerimizin dışında onlar da bizim ekmek paramız. Küçükbaş 3 bin 329 telef gözüküyor. Büyükbaş 72 telefimiz var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm bu zararlar karşılanacak. Gerek Bakanlığımızla alakalı gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı, devlet tüm kurumlarıyla burada. Ne gerekiyorsa yapılacak bundan kimsenin şüphesi olmasın."

İlk etapta Başkale'ye 200 küçükbaş getirdiklerini, cenazelerin toprağa verilmesinin ardından dağıtılacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, hızlı bir şekilde telef olan hayvanların yerine diğer illerden de sevkiyatların başladığını aktardı.

Çiftçilerin, köylülerin, besicilerin hayatını sürdürebilmesini sağlamak maksadıyla bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Pakdemirli, "Bölgeye yonca, 2 kamyon saman sevkiyatı yaptık. Bu sevkiyatlar devam edecek. 108 ahır çadır bölgeye sevk ettik. 200 tane daha çadırımız bölgeye sevk ediliyor. Hayvanlarımızın da itlafı ve imhası konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Depremin yaralarını hep birlikte sarıyor olacağız." diye konuştu.

Pakdemirli, taziye ziyaretinin ardından depremzedeler için çadırların kurulduğu alanda incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
4 ay önce 'kapılı' önlem alınmıştı, hala yıkılmadı
24 Şubat 2020 15:33		 Van Valiliği'nden 'okullara 15 gün ara' açıklaması
24 Şubat 2020 14:49
Karadenizli balıkçının gözdesi yine 'hamsi' oldu
24 Şubat 2020 14:44		 Servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı
24 Şubat 2020 14:17
Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti
24 Şubat 2020 13:50		 Başkent'te izinsiz tabela ve totemler sökülüyor
24 Şubat 2020 13:47
Kıyamadığı pantolonları saksı yaptı
24 Şubat 2020 13:19		 Anestezi teknisyeni, ameliyata hazırlanırken hayatını kaybetti
24 Şubat 2020 13:09
Belediyenin park tiyatrosu
24 Şubat 2020 07:55		 Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı
23 Şubat 2020 21:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:54 - Emniyet Müdürü'nü şehit eden deşifre edilmemiş hücreye mensup15:53 - MEB bayrak törenleri yönergesinde değişiklik yaptı15:44 - FETÖ'den ihraç edilen TRT çalışanına eşini öldürmekten ceza verilmedi15:41 - Öğretmeni, depremde hayatını kaybeden öğrencisi için gözyaşı döktü15:33 - 4 ay önce 'kapılı' önlem alınmıştı, hala yıkılmadı15:25 - Mersin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama15:11 - Araçlarla ilgili tüm bilgiler tek bir sayfada olacak15:08 - Android 11 ortaya çıktı! İşte merak edilenler özellikleri...15:05 - İtalya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi15:04 - DPB kapatılınca, görevleri dağılıldı ama personel mevzuatındaki sevk yetkisi ortada kaldı
15:02 - THY, İran seferlerini iptal etti15:02 - Kılık değiştirip derbiyi Kadıköy'de İzledi14:59 - 2'si sözde yönetici 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi14:53 - Elazığ ve Malatya'da kalıcı konutlar bir yıl içinde tamamlanacak14:49 - Van Valiliği'nden 'okullara 15 gün ara' açıklaması14:47 - Konyalı çiftçi Anadolu'nun kayıp krallığını keşfetti14:46 - Seyir halindeki aracı ile canlı yayın yaparken kaza geçirdi14:44 - Karadenizli balıkçının gözdesi yine 'hamsi' oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Veli, kızıyla tartışan öğrenciyi müdür odasında dövdü
Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki
Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı
Başkan Ali Koç, küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı
OGM personel alımında puan listelerini açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
belirsizlik 1
kafamda bir tuhaflık 2
ölüm alığında yaş sınırı 1
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 13
23.02.2020 van depremi 2
Folie a deux 1
alexander sorloth 7
yürüyüş 1
pazartesi diyete başlamak 6
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 5
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi 10 İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam