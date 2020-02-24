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Yunus balıklarını kurşunlayarak öldürmüşler
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kıyıya vuran yunus balıklarına kurşun ateş edildiği öğrenildi.
|24 Şubat 2020 14:29
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kıyıya vuran yunus balıklarına kurşun ateş edildiği öğrenildi.
Olay, Sakarya'nın Kocaali ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş yunus balığının karaya vurduğunu gördü. Yunusun yanına giden kişi balığın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden vatandaş, iki yunus balığının da aynı şekilde öldürüldüğünü videoda belirterek, duruma tepki gösterdi.
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