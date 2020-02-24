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2'si sözde yönetici 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, MİT'le koordineli operasyonda, 2'si sözde yönetici 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
 24 Şubat 2020 14:59
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2'si sözde yönetici 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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