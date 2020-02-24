2'si sözde yönetici 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, MİT'le koordineli operasyonda, 2'si sözde yönetici 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
|24 Şubat 2020 14:59
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak operasyon düzenlendi.
Operasyonda ikisi sözde yönetici olmak üzere PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zBmVOrz0FwT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2020
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