THY, İran seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, Korona virüsü nedeniyle İran'a yaptığı bazı seferleri iptal etti. Tahran uçuşlarını ise günde iki sefere indirdi
|24 Şubat 2020 15:02
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Türk Hava Yolları, Korona virüsü nedeniyle İran'a yaptığı bazı seferleri iptal etti. Tahran uçuşlarını ise günde iki sefere indirdi.
Edinilen bilgiye göre, İran'da yaşanan Korona virüs nedeniyle bu ülkeye yapılan seferlerin tek taraflı durdurulmasının ardından Türk Hava Yolları da bazı seferlerini durdurdu. Türk Hava Yolları İran'a yaptığı İsvahan, Meşet, Şiraz seferlerini iptal ederken, Tahran uçuşlarında günde 2'ye indirdi.
İran'da kalan Türk vatandaşlarını getirecek
Türk Hava Yolları İran'da sadece Tahran'a uçacak. Türkiye' den Tahran'a yolcu götürecek olan Türk Hava Yolları'nın, dönüşte ise sadece İran'da kalan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getireceği öğrenildi.Irak'ta, İranlı öğrencide koronavirüs tespit edildi İranda 'Koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü' iddiası
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