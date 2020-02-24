Kılık değiştirip derbiyi Kadıköy'de İzledi
Lugano Kılık Değiştirip Derbiyi Kadıköy'de İzledi
|24 Şubat 2020 15:02
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Fenerbahçe formasını giyerek taraftarların sevgilisi olan Diego Lugano, kılık değiştirerek maçı tribünlerden izledi.
Fenerbahçe'nin efsane savunma oyuncusu Diego Lugano, Uruguay'dan Türkiye'ye geldi. Maçı taraftar kılığına girerek izlemenin vereceği heyecanı deneyimlemek isteyen Lugano, kendisini tanınmayacak hale getirdi. Stadyumun çevresinden ve tribünlerden fotoğraflar paylaşan Lugano'yu kimse tanıyamadı.
Fenerbahçe forması giydiği sırada Kadıköy'de Galatasaray galibiyeti göremeyen Lugano'nu, bu kez taraftar olarak bu tecrübeyi yaşadı.
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