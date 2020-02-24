İtalya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
|24 Şubat 2020 15:05
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İtalya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, toplam vaka sayısının 224'e yükseldiği açıklandı. Hayatını kaybeden son hastanın 88 yaşında olduğu ve Lombardiya bölgesinden geldiği belirtildi.
Salgına yönelik tedbirler arttırılıyor
Milano'nun bulunduğu Lombardiya bölgesi virüsten en çok etkilenen bölge olurken Venedik'in yer aldığı komşu Veneto bölgesinde 25 kişinin enfekte olduğu belirtildi. Lombardiya ve Veneto'daki yetkililer, 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı getirdi ve halka açık tüm etkinlikler yasaklandı. Milano'da Duomo Katedrali başta olmak üzere çok sayıda kilise ziyaretçilere kapatılırken ünlü moda haftası da ertelendi.
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