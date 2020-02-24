Android 11 ortaya çıktı! İşte merak edilenler özellikleri...
|24 Şubat 2020 15:08
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Google tarafından geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde Andorid 11 Devoloper Preview yayınlandı.
Her geçen gün yeni özellikleri ortaya çıkan Google'ın yeni işletim sistemi Android 11, hangi yenilikler ile gelecek? Android 11 hangi cihazlarda yayınlanacak? Andorid 11 alacak Samsung telefonlar! Android 11 hangi telefonlara gelecek? Bu soruların cevabı bu makalede! İşte Android 11 özellikleri!
Google sürpriz bir şekilde Android 11 geliştirici sürümünü geçtiğimiz günlerde yayınladı. Bu olayın ardından Android 11 ile ilgili her geçen gün yeni bir özellik ortaya çıkmaya başladı. Peki, Android 11 nasıl olacak, hangi özellikler ile gelecek? Bu makalede bu soruların yanıtlarını vereceğiz.
Google tarafından yayınlanan yeni işletim sistemi şu an için uygulama geliştiricilere sunuldu. Bunun yanı sıra tam sürümde olmadığı için yeterince kararlı değil ve yalnızca Google Pixel 2, 3 3A ve 4 modellerinde kullanılabiliyor.
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