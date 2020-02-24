Araçlarla ilgili tüm bilgiler tek bir sayfada olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek
|24 Şubat 2020 15:11
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek."
"Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Android 11 ortaya çıktı! İşte merak edilenler özellikleri...
24 Şubat 2020 15:08
|Milli savaş uçağı için yüksek gerilim sınavı
24 Şubat 2020 13:13
|WhatsApp gruplarını ifşa eden açık
24 Şubat 2020 08:17
|Türk bilim insanlarından görüntü kalitesi yüksek taşınabilir mikroskop
23 Şubat 2020 12:11
|Milli elektronik kelepçe 2021'de devreye girecek
23 Şubat 2020 10:59
|Her şey akıllandı!
23 Şubat 2020 08:30
|'AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunuyor'
22 Şubat 2020 17:23
|17. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri başladı
22 Şubat 2020 15:42
|İstenmeyen SMS hortladı
22 Şubat 2020 08:05
|Milli elektrikli trenin raylara iniş tarihi açıklandı
21 Şubat 2020 16:02