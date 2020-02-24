1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 ay önce 'kapılı' önlem alınmıştı, hala yıkılmadı

Gölcük depreminde ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve 20 yıl sonra mühürlenen İstanbul Avcılar'daki bina planlı yıkılmayı bekliyor. Bina yaklaşık 4 ay önce tehlikeli olduğu gerekçesiyle alınan 'kapılı' önlem ile gündeme gelmişti
 24 Şubat 2020 15:33
Yazdır
4 ay önce 'kapılı' önlem alınmıştı, hala yıkılmadı

İstanbul Avcılar'da ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle ekim ayında tahliye edilerek mühürlenen bina 4 aydır yıkılmayı bekliyor. Henüz yıkılmayan bina ise çevre halkında panik yaratıyor.

İlçeye bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Kübra apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde büyük hasar aldı.

Hasarın ardından bina ile ilgili Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, binanın 'fazla tehlikeli' durumda bulunduğu bildirildi.

Hasar almasının üzerinden yaklaşık 20 yıl geçen binaya güçlendirme çalışması yapıldı. Güçlendirmenin ardından nisan ayında Avcılar Belediyesi binayı mühürledi. Fakat bina sakinleri ağır hasarlı binada oturmaya devam etti.

1999 depreminde 'Ağır hasarlı' olduğu gerekçesiyle yıkılması gereken binayı AFAD, Ağustos ayında tahliye ettirdi.

Binanın boşaltılmasından sonra 'Kapılı bariyer' önlemi alınmış önlemin tepki toplaması üzerine de belediye demir bariyerler yerleştirmişti.

YAN BİNADA OTURANLAR ŞİKAYETÇİ

Boşaltılan binada yıllarca oturduktan sonra hemen yanındaki binaya taşınan Fatma Demir, "Bazıları kabul etmese de bu bina gerçekten tehlikeli. Saat 01.00'de evime dönüyorum. Cadde ile iki bina arasındaki geçitten geçerken bir kadın olarak çok tedirgin oluyorum. Hemen yanımızdaki binada ateş yakıyorlar, alkol alıyorlar. Uyuşturucusu, bağımlısı burada kalıyor. Ben buradan geçerken biri önüme atlasa, bıçağı bana saplasa, ben bayan olarak kendimi nasıl koruyacağım? Bunun sorumlusu kim? Bu bina ne olacaksa olsun. Yıkılsın artık. Geç kalındı. Birisinin canı yandıktan sonra mı yapılacak?"

Binanın hemen karşısında kafe işleten Ali Şahin, bu binanın bir an önce yıkılması gerektiğini belirtirken, "1999'dan bu yana bu bina sorunlu. Herkes bu binanın yıkılması konusunda görüş birliğinde. Yarın öbür gün bu bina çökerse kaç kişinin canına mal olacağı muamma. Silivri depremi Avcılar'ı vurdu. Bu mahallede üniversitedeki fakültelerin kapanması ile öğrenci yurtları boşaldı. Esnaf iş yapamaz oldu. Mahallemizdeki bu cenazenin artık kaldırılmasını istiyoruz" dedi. Diğer esnaf Umut Aydın da, boşaltılan binanın evsizler ve madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldiğini, bundan rahatsız olduklarını anlattı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Van Valiliği'nden 'okullara 15 gün ara' açıklaması
24 Şubat 2020 14:49		 Karadenizli balıkçının gözdesi yine 'hamsi' oldu
24 Şubat 2020 14:44
Servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı
24 Şubat 2020 14:17		 Bakan Pakdemirli: Tüm zararlar karşılanacak
24 Şubat 2020 14:14
Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti
24 Şubat 2020 13:50		 Başkent'te izinsiz tabela ve totemler sökülüyor
24 Şubat 2020 13:47
Kıyamadığı pantolonları saksı yaptı
24 Şubat 2020 13:19		 Anestezi teknisyeni, ameliyata hazırlanırken hayatını kaybetti
24 Şubat 2020 13:09
Belediyenin park tiyatrosu
24 Şubat 2020 07:55		 Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı
23 Şubat 2020 21:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:57 - İkinci elde en çok bu yaş araba satıldı15:54 - Emniyet Müdürü'nü şehit eden deşifre edilmemiş hücreye mensup15:53 - MEB bayrak törenleri yönergesinde değişiklik yaptı15:44 - FETÖ'den ihraç edilen TRT çalışanına eşini öldürmekten ceza verilmedi15:41 - Öğretmeni, depremde hayatını kaybeden öğrencisi için gözyaşı döktü15:33 - 4 ay önce 'kapılı' önlem alınmıştı, hala yıkılmadı15:25 - Mersin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama15:11 - Araçlarla ilgili tüm bilgiler tek bir sayfada olacak15:08 - Android 11 ortaya çıktı! İşte merak edilenler özellikleri...15:05 - İtalya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
15:04 - DPB kapatılınca, görevleri dağılıldı ama personel mevzuatındaki sevk yetkisi ortada kaldı15:02 - THY, İran seferlerini iptal etti15:02 - Kılık değiştirip derbiyi Kadıköy'de İzledi14:59 - 2'si sözde yönetici 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi14:53 - Elazığ ve Malatya'da kalıcı konutlar bir yıl içinde tamamlanacak14:49 - Van Valiliği'nden 'okullara 15 gün ara' açıklaması14:47 - Konyalı çiftçi Anadolu'nun kayıp krallığını keşfetti14:46 - Seyir halindeki aracı ile canlı yayın yaparken kaza geçirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Veli, kızıyla tartışan öğrenciyi müdür odasında dövdü
Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki
Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı
Başkan Ali Koç, küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı
OGM personel alımında puan listelerini açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
girls like you 1
ölüm alığında yaş sınırı 1
birkaç tane şehidimiz var 1
hüseyin çimşir 1
elmalı pasta 1
zaman 1
kafamda bir tuhaflık 2
filozof vs matematikçi 5
suskunlar 1
bu saatte sözlükte olmak 1
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi 10 İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam