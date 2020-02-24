4 ay önce 'kapılı' önlem alınmıştı, hala yıkılmadı

İstanbul Avcılar'da ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle ekim ayında tahliye edilerek mühürlenen bina 4 aydır yıkılmayı bekliyor. Henüz yıkılmayan bina ise çevre halkında panik yaratıyor.

İlçeye bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Kübra apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde büyük hasar aldı.

Hasarın ardından bina ile ilgili Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, binanın 'fazla tehlikeli' durumda bulunduğu bildirildi.

Hasar almasının üzerinden yaklaşık 20 yıl geçen binaya güçlendirme çalışması yapıldı. Güçlendirmenin ardından nisan ayında Avcılar Belediyesi binayı mühürledi. Fakat bina sakinleri ağır hasarlı binada oturmaya devam etti.

1999 depreminde 'Ağır hasarlı' olduğu gerekçesiyle yıkılması gereken binayı AFAD, Ağustos ayında tahliye ettirdi.

Binanın boşaltılmasından sonra 'Kapılı bariyer' önlemi alınmış önlemin tepki toplaması üzerine de belediye demir bariyerler yerleştirmişti.

YAN BİNADA OTURANLAR ŞİKAYETÇİ

Boşaltılan binada yıllarca oturduktan sonra hemen yanındaki binaya taşınan Fatma Demir, "Bazıları kabul etmese de bu bina gerçekten tehlikeli. Saat 01.00'de evime dönüyorum. Cadde ile iki bina arasındaki geçitten geçerken bir kadın olarak çok tedirgin oluyorum. Hemen yanımızdaki binada ateş yakıyorlar, alkol alıyorlar. Uyuşturucusu, bağımlısı burada kalıyor. Ben buradan geçerken biri önüme atlasa, bıçağı bana saplasa, ben bayan olarak kendimi nasıl koruyacağım? Bunun sorumlusu kim? Bu bina ne olacaksa olsun. Yıkılsın artık. Geç kalındı. Birisinin canı yandıktan sonra mı yapılacak?"

Binanın hemen karşısında kafe işleten Ali Şahin, bu binanın bir an önce yıkılması gerektiğini belirtirken, "1999'dan bu yana bu bina sorunlu. Herkes bu binanın yıkılması konusunda görüş birliğinde. Yarın öbür gün bu bina çökerse kaç kişinin canına mal olacağı muamma. Silivri depremi Avcılar'ı vurdu. Bu mahallede üniversitedeki fakültelerin kapanması ile öğrenci yurtları boşaldı. Esnaf iş yapamaz oldu. Mahallemizdeki bu cenazenin artık kaldırılmasını istiyoruz" dedi. Diğer esnaf Umut Aydın da, boşaltılan binanın evsizler ve madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldiğini, bundan rahatsız olduklarını anlattı.