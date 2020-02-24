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Öğretmeni, depremde hayatını kaybeden öğrencisi için gözyaşı döktü

Elazığ'da meydan gelen depremde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Salih İnce'nin öğretmeni Zuhal Munzur, dönemin ilk dersinde gözyaşlarına hakim olamadı
 24 Şubat 2020 15:41
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Öğretmeni, depremde hayatını kaybeden öğrencisi için gözyaşı döktü

Elazığ'da meydan gelen depremde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Salih İnce'nin öğretmeni Zuhal Munzur, dönemin ilk dersinde gözyaşlarına hakim olamadı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafapaşa Mahallesinde bulunan Kalay apartmanı çökmüştü. Enkaz altında kalan Necmettin İnce ve 7 yaşındaki oğlu Salih İnce hayatını kaybetmişti. Elazığ'da okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla 7 yaşındaki Salih İnce'nin eğitim gördüğü Naide Karakaya İlokulu'nda da eğitime başlandı. İnce'nin Öğretmeni Zuhal Munzur ve okul idarecileri 1-A sınıfında eğitim gören minik öğrencinin boş kalan sırasına çiçek ve fotoğrafını yerleştirdi. Öğretmen Zuhal Munzur, öğrencilerine Salih İnce'nin depremde öldüğünü anlatmaya çalıştığı anlarda göz yaşlarına boğuldu. Zuhal öğretmenin öğrencisi için gözyaşı döktüğü anlar sınıftaki öğrencileri de duygulandırdı.

"Öğretmen anne oluyor, ben gerçekten onların annesiyim"

Öğrencisinin hayatını kaybettiği için üzgün olduğunu belirten öğretmen Zuhal Munzur, "Öğrencilerimi çok özledim onlara kavuştuğum için çok heyecanlıyım. Ama bir o kadar da üzgünüm yavrumuzu kaybettik, Salihimizi kaybettim. Çok güzel zamanlar geçirdik birlikte acısıyla, tatlısıyla. Başarılı bir dönem geçirdik ve 4 ayı bitirdik. Salih çalışkan bir öğrenciydi. Yazdığı mektuplar, hem çantalarımdan ve ceplerimden çıkıyor. Duygusal bir çocuktu. Allah rahmet etsin, Rabbim cennetine alsın diyorum. Salih'in ismini görünce gecelerce uyuyamadım. Öğretmen anne oluyor, ben gerçekten onların annesiyim. Sesi kulağımdan, yüzü gözümün önünden gitmiyor. Tarif edilecek bir duygu değil. Allah'ım yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Sınıf arkadaşları ise üzüntülerini dile getirip Salih'i özlediklerini aktardı.
İhlas Haber Ajansı
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