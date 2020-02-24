1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'den ihraç edilen TRT çalışanına eşini öldürmekten ceza verilmedi

FETÖ'den ihraç edildiği gerekçesiyle psikolojisinin bozulduğunu iddia edip karısını balkondan atarak öldüren eski TRT çalışanı Bahadır Gürler'in (33) davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti sanığa ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar vererek hastaneye yatırılmasına hükmetti. Sanık Gürler tedavisi bittiğinde serbest bırakılacak
 24 Şubat 2020 15:44
Yazdır
FETÖ'den ihraç edilen TRT çalışanına eşini öldürmekten ceza verilmedi

FETÖ'den ihraç edildiği gerekçesiyle psikolojisinin bozulduğunu iddia edip karısını balkondan atarak öldüren eski TRT çalışanı Bahadır Gürler'in (33) davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti sanığa ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar vererek hastaneye yatırılmasına hükmetti. Sanık Gürler tedavisi bittiğinde serbest bırakılacak.

Esenyurt'ta 28 Eylül 2018'de kendisini aldatıldığını düşünerek, karısı Sevde Gürler'i (30) balkondan atıp ölümüne neden olan Bahadır Gürler'in davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gelen raporu okuyan mahkeme başkanı, sanığın yatırılarak tedavi altına alınmasının gerekli olduğunun açıklandığını söyledi. Müşteki avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini beyan etti.

Sanık avukatı ise müvekkili hakkında uygulanacak güvenlik tedbirine ilişkin bir itirazı olduğunu söyleyerek "Müvekkilim halen yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altında. Hasta ve hasta yakınları ile görüştük. Hastanede sadece ilaç tedavisi uygulanıyor. Bunun dışarıda doktor gözetiminde yapılabileceğini düşünüyoruz. Müvekkilim hakkında adli kontrol tedbirleri uygulansın" şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti cezai ehliyeti olmadığından sanığa ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verdi. Mahkeme sanığın ayrıca yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına hükmederek, toplum açısından tehlikeli durumunun ortadan kalkması yada önemli ölçüde azalması halinde serbest bırakılmasına karar verdi.

Olayın Geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Eylül 2018'de Esenyurt'ta gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede maktul Sevde Gürler ile sanık Bahadır Gürler'in 2015 yılından beri evli oldukları açıklanarak, olay tarihinde gece yarısından sonra sanık Gürler'in eşi tarafından aldatıldığını düşünerek tartıştığı ve şüphelinin evin balkon kısmından eşini korkuluklardan ittiği anlatılmıştı. Bahadır Gürler'in maktul eşini balkondan iterken, üst katta bulunan komşularının da uyarıda bulunduğu ifade edilmişti. Gürler'in maktul eşini itmeye devam ettiğinin de açıklandığı iddianamede, düşmesine neden olarak öldürdüğü belirtilmişti. Sanık ise iddianamede yer alan ifadesinde olay günü yanlış anlama ve cinnet sonucu bunların yaşandığını söylemişti. Gürler'in 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da hacizli araçları çalan 6 şüpheli tutuklandı
23 Şubat 2020 16:00		 Tartıştığı öğrenci servisi şoförünü tiner döküp yaktı
23 Şubat 2020 15:36
Çocuk istismarı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
22 Şubat 2020 21:21		 İstinafın bozduğu Cemil Candaş cinayeti davasında, sanıklara aynı cezalar verildi
21 Şubat 2020 17:37
Ceren Damar'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet
21 Şubat 2020 15:51		 Başörtülü kızlara saldıran kadınlara 2 yıl hapis cezası
21 Şubat 2020 15:10
Koro çalışanlarının maaşlarını çalan mutemet tutuklandı
20 Şubat 2020 22:02		 Ambulans şoförüne bıçak çeken hasta yakını, tutuklandı
20 Şubat 2020 19:27
20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı
20 Şubat 2020 18:49		 Alperen'in ölümü davasında, 3 Maarif Müfettişine beraat!
20 Şubat 2020 13:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:57 - İkinci elde en çok bu yaş araba satıldı15:54 - Emniyet Müdürü'nü şehit eden deşifre edilmemiş hücreye mensup15:53 - MEB bayrak törenleri yönergesinde değişiklik yaptı15:44 - FETÖ'den ihraç edilen TRT çalışanına eşini öldürmekten ceza verilmedi15:41 - Öğretmeni, depremde hayatını kaybeden öğrencisi için gözyaşı döktü15:33 - 4 ay önce 'kapılı' önlem alınmıştı, hala yıkılmadı15:25 - Mersin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama15:11 - Araçlarla ilgili tüm bilgiler tek bir sayfada olacak15:08 - Android 11 ortaya çıktı! İşte merak edilenler özellikleri...15:05 - İtalya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
15:04 - DPB kapatılınca, görevleri dağılıldı ama personel mevzuatındaki sevk yetkisi ortada kaldı15:02 - THY, İran seferlerini iptal etti15:02 - Kılık değiştirip derbiyi Kadıköy'de İzledi14:59 - 2'si sözde yönetici 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi14:53 - Elazığ ve Malatya'da kalıcı konutlar bir yıl içinde tamamlanacak14:49 - Van Valiliği'nden 'okullara 15 gün ara' açıklaması14:47 - Konyalı çiftçi Anadolu'nun kayıp krallığını keşfetti14:46 - Seyir halindeki aracı ile canlı yayın yaparken kaza geçirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Veli, kızıyla tartışan öğrenciyi müdür odasında dövdü
Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki
Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı
Başkan Ali Koç, küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı
OGM personel alımında puan listelerini açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ki eki 2
kürk mantolu madonna 2
hans zinmer 2
Fenerbahce'yi bitireyim derken türk futbolunu bitirmek 1
Kodokuşi 2
alexander sorloth 7
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 2
işkembe çorbası 3
hüseyin çimşir 1
24.02.2020 gram altin fiyatları 4
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi 10 İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam