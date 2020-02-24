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Emniyet Müdürü'nü şehit eden deşifre edilmemiş hücreye mensup

İki yıl önce Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkında bir tutuklama daha... FETÖ hücresiyle bağlantısı tespit edilen tutuklu Sarıcoğlu ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan da tutuklandı
 24 Şubat 2020 15:54
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Emniyet Müdürü'nü şehit eden deşifre edilmemiş hücreye mensup

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018'de polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından makamında silahla vurularak şehit edildi.

Sarıcaoğlu cinayetten tutuklanırken, olay mercek altına alındı. MİT, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün cinayetle ilgili ortak çalışmasında Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edildi.

Savcılık, şüphelinin tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS'le ifadesini aldı. İşlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli, sorgusunun arından "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

ATAMA VE CİNNET BAHANESİ

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, s,üphelinin 11 Aralık 2018 tarihinde Rize I.l Emniyet Müdürü Altug^ Verdi'yi s,ehit etmesi sonrasındaki sog^ukkanlı tavrına dikkat çekildi.

Yazıda, "Atamasından asıl sorumlu olan personel s,ube müdürünün de bulundug^u bir ortamda atama yönünden tali sorumlu olabilecek il emniyet müdürünü cinnet haliyle s,ehit ettig^ini iddia etmesine rag^men personel s,ube müdürünü yaraladıg^ı, bu nedenle de asıl hedefinin s,ehit müdür oldug^u." ifadesi dikkati çekti.

BEYANLARI ÖRGÜT JARGON VE SÖYLEMLERİNİ İÇERİYOR

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun ortaöğretim döneminden itibaren FETÖ'yle bağının saptandığı belirtilirken; şu ifadeler kullanıldı.

"Şahsın ortaög^retim döneminden itibaren örgütle bag^ının hiçbir s,ekilde kopmadıg^ı, bas,ka hiç bir yapıya ideolojik manada bir yakınlıg^ının bulunmadıg^ı, yine 2014 yılı ve darbe giris,imi sonrasında örgüt jargon ve söylemleri dog^rultusunda beyanlarda bulundug^u tespit edildig^inden s,üphelinin örgüt üyesi oldug^unun sabit oldug^u, is,lemis, oldug^u cinayeti örgütsel talimat ile is,leyip is,lemedig^i tam olarak ispat edilememis, olsa da s,üphelinin örgüt üyesi oldug^u halde bu eylemi gerçekles,tirdig^inin ispatlandıg^ı."

DEŞİFRE EDİLMEMİŞ HÜCREYE MENSUP

Sarıcaoğlu'nun profiline ilişkin ise "radikalles,mis, örgüt mensubu" olabileceği değerlendirmesi yapılarak, "Karlov suikastı ve benzeri eylemlerde intihar eylemi yapmaya dahi tes,ebbüs edebilecek, bu as,amaya kadar des,ifre edilmemis, bir hücreye mensup bir kis,i olabileceg^i deg^erlendirilmiştir" denildi.

EŞİ VE AĞABEYİ DE "FETÖ İRTİBATI VAR" DEDİ

Ağabey Sarıcaog^lu'nun ifadesinde ayrıca, şüpheli olan kardeşinin 17-25 Aralık olayları sonrasında da örgüt lehine konuşmalar yaptığı, 15 Temmuz darbe giris,imi sonrasında da yaşanan süreci "hükümetin uydurması" diyerek yorumladığını söylediği öğrenildi.

ZORLA SOHBETLERE GÖTÜRMÜŞ

Sarıcaog^lu'nun es,i S.S'nin de ifadesi alındı. S.S.'nin ifadesinde eşinin FETÖ ile irtibatlı oldug^unu, Ardahan ve Rize'de es,inin de zorlaması ve ısrarıyla örgüt sohbet toplantılarına katıldıg^ını söylediği öğrenildi.

Sorus,turma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen s,üphelinin ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu'nun da ifadesinde kardeşinin üniversite hazırlık ve üniversite döneminde FETÖ'ye ait dershanelere gittiğini, yurt ve evlerinde kaldıg^ını söylediği öğrenildi.

Can ÖZÇELİK
Sözcü
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