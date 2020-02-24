İkinci elde en çok bu yaş araba satıldı

2019'un son çeyreğinden itibaren piyasada sıfır araç bulunurluğunun azalması sonucunda şişirilmiş 2.el fiyatları havalarda uçuşmaya başladı. Bu rakamlar internet sitelerine verilen ilanlarla öyle bir hale geldi ki, 1-2 yaşında ikinci el araçların fiyatları bile neredeyse sıfır otomobilleri bile geçti. Bu da piyasada resmen ilanlarla fahiş ve gerçek olmayan 2.el fiyatları oluşturulmaya çalışıldığını ortaya koydu.

Bunun sonucunda işi ve sektörü ne olursa olsun şu anda herkes ikinci el otomobilden bir yan gelir peşine düştü. Ama kimse 2.el araçların bu fahiş fiyatlara satılıp, satılmadığını sorgulamadı, bakmadı.

KİMSE YÜZÜNE BAKMIYOR

Bugün fiyatı en çok artan, ilanlarda şişirilmiş etiketlere sahip 2.el otomobiller ağırlıkta olarak 1-3 yaş grubunda. Ama resmi rakamlara göre bu yaş araç satışlarında bir artış söz konusu değil, tam tersine gerileme var. Normalde millet almak için kuyrukta olsaydı bu yaş grubunda araçların satış rakamlarının yüzde 30-40 artması gerekirdi. Bugün resmi rakamlara baktığımızda 2019 yılında 2. el otomobil satışlarının sıfır otomobil satışlarındaki yüzde 20'lik kayba paralel yüzde 14.40 arttığını görüyoruz. Geçen yıl toplam 6.2 milyon adet 2.el otomobil satılmış.

1 YAŞTA %30 DARALMA

Bu süreçte 1 yaş altındaki otomobil satışları yüzde 22 düşerken, 1 yaşındaki otomobil satışlarındaki daralma ise yüzde 30 oldu. 2 yaşındaki otomobil satışlarında yüzde 6, 3 yaşta ise sadece yüzde 10'luk bir artış yaşandı. Yani öyle fahiş fiyatlara kimsenin 2.el otomobil aldığı filan yok. Benzer rakamların ocak ayında da aynı şekilde sürdüğü belirtiliyor. Alım gücüne bağlı olarak Türkiye'de 2019 yılında 2.elde en çok satılan yaş grubu yine 8 oldu. Geçen yıl 8 yaşındaki otomobil satışları yüzde 105 artarken, 9 yaş yüzde 44'lük artış ile ikinci sırada yer aldı.

DEVLETİN VERGİ KAYBI 6 MİLYAR TL

ÖTV için her kuruşun hesabını soran Maliyenin bunları suç duyurusu kabul edip spotçulara savaş açması gerekiyor. Ticaret bakanlığı, ikinci el oto ticaret yönetmeliğini 2 senedir uygulatmıyor. Yönetmelik çıktı, fakat 3 defa ertelendi. Bu yönetmelik uygulansa, yetki belgesi olmayan hiç kimse bu işleri yapamayacak, piyasaya bir düzen gelecek. Kayıt dışı azalacak, galericilere sorumluluk gelecek. Bugün kaba taslak yapılan bir hesapla 2.el ticaretinde devletin vergi kaybı yaklaşık 6 milyar TL civarında. Yani 2.el ticareti devlet için de çok önemli, mutlaka kontrol altında olması gerekli.

Emre ÖZPEYNİRCİ