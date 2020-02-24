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Ünlü Profesör: Türkiye ardı ardına depremlerle sarsılacak

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Türkiye'nin 'deprem yılları' olarak adlandırdığı dönemden geçtiğinin altını çizerek, 'Türkiye bundan sonra da ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak' dedi
 24 Şubat 2020 16:02
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Ünlü Profesör: Türkiye ardı ardına depremlerle sarsılacak

Deprem uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi, İTÜ Maden Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şoke eden açıklamalar yaptı. Sözcü'den Latif Sansür'e konuşan Ahmet Ercan, Türkiye'nin 2019 yılında deprem yılları dönemine girdiğini iddia etti. Bu deprem yıllarının 2022'ye kadar 5 yıl süreceğini belirten Ahmet Ercan, "Türkiye bundan sonra da ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak" dedi.

Manisa depremleri

Akhisar, Manisa, Sındırgı, Bigadiç, Balıkesir arasında gerginliği 15 yıldır izlediklerini, bu gerginliğin 6 ya da daha büyük bir depremle boşalmasını beklendiğini ve sarsıntıların süreceğini söyleyen Ercan şunları ifade etti:

* Ancak bu büyüklükte deprem olmadı. Bu aslında Akhisar için çok olumlu bir olay. Türkiye depremlerinde çok az rastladığımız bu durumda, bölgedeki gerginlik daha küçük depremlerle boşalıyor.

* Orta-küçük büyüklükteki bu depremler; Balıkesir, Manisa ile İzmir'de korku yaratıyor. Şükretsinler ki M6- M6,5 Richter büyüklüğünde bir depremde olmadı. Buradaki gerginlik boşalma dönemine girdi.

* Depremler gün geçtikçe düşüyor. Deprem odağı da Manisa'ya doğru kayıyor. Bu durum ikinci olumlu bir gelişme. Kuzeye doğru gelişmiş olsa, Sındırgı, Bigadiç arasında Simav göçüntü kırığıyla kesişecekti. Bu kesişmenin yaratacağı deprem büyüklüğü 6'dan daha büyük olurdu.

Türkiye için utanç vericidir

Hoy depremin İran yerine Başkale köylerinde ölümcül olduğuna dikkat çeken Ahmet Ercan şöyle devam etti:

* Bu depremin Richter büyüklüğü M5.9, Mercalli-Cancani yıkım gücü 7 oldu, yıkımcıl, ayrıca ölümcül (9 kişi) oldu. İlginç olan, aynı deprem İran'da yaklaşık 4-5 yıkım gücünde duyuldu. Bunun ana nedeni İran'daki Sosyo- ekonomik koşulların, yapı niteliğinin köylerde bile daha iyi olmuş olmasıdır.

* Van'daki deprem ile Akhisar depremin büyüklükleri de aynı olmasına karşın yıkım şiddeti, Van'da 7, Akhisar'da ise 3 oldu. Neden? Bütün sorunların yanıtı burada yatıyor. Neden aynı büyüklükteki deprem, Doğu Anadolu'da 7 şiddetinde 9 kişi öldürürken, Akhisar'daki hiçbir yapı yıkılmıyor, ölen yok.
Memurlar.Net
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