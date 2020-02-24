1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrencilerin keşfi ile artık araçlar yolda kalmayacak

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği 'Otonom Lastik' projesi ile artık sürücüler araç lastiğinin içerisindeki basınç ve nem değerlerine gerçek zamanlı ölçümlerle ulaşabilecek
 24 Şubat 2020 16:06
Yazdır
Öğrencilerin keşfi ile artık araçlar yolda kalmayacak

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği 'Otonom Lastik' projesi ile artık sürücüler araç lastiğinin içerisindeki basınç ve nem değerlerine gerçek zamanlı ölçümlerle ulaşabilecek.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 2204 yarışmasında önemli bir başarıya imza attı. Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 12. Sınıf öğrencileri, Teknolojik Tasarım alanında geliştirdikleri "Otonom Lastik" ile Tekirdağ'ı, İstanbul bölge yarışlarında temsil etmeye hak kazanan sekiz projeden biri oldu.

Araçlar yolda kalmayacak

Öğrencilerin bu başarısı ÇOSB Yönetimi ve Okul İdarecileri tarafından mutlulukla karşılanırken, proje hakkında şu görüşlere yer verildi: "Trafikteki araç kullanımı her geçen gün giderek artmaktadır. Öğrencilerimizin tasarladığı 'Otonom Lastik' isimli proje ile gerek ticari yönden malzeme ve insan taşıma da, gerekse bireysel olarak hayatımızın her anında yer almaktadır. Aracımızın kullanım oranı ve süresi arttıkça sarf malzemelerinin ömrü de kısalmaktadır. Teknolojinin hayatımıza girişi kaçınılmaz bir şekilde ilerlemekle beraber hayatımızı da kolaylaştırmaktadır.''

"Sürücüye anlık bilgiler veriyor''

Ayrıca proje sayesinde sürücülerin lastik basıncı ve nemi konusunda anlık değerlere rahatça ulaşabileceğini belirten yetkililer, "Kullanıcıları en çok korkutan olaylardan biri aracı ile yolda kalmaktır. Bu mağduriyeti yaşatan malzemelerin içinde lastik sorunları göze çarpmaktadır. Proje ile aracın lastiğinin içerisindeki basınç ve nem değerleri gerçek zamanlı ölçüm yapılıp kullanıcıya anlık bilgi verilmektedir. Bunun yanı sıra anormal bir değer aralığına ulaştığında sistem, lastik tamir kitini devreye almaktadır. Kit devreye girdikten sonra sürücü yoluna ara vermeksizin sorunsuz bir şekilde devam edebilmektedir. Çalışmada geri dönüştürülebilir malzemeler tercih edilerek doğa dostu bir proje oluşturulmuştur. Bu sayede çevreye olumsuz yönden kalıcı etki bırakılmadan çalışma gerçekleştirilebilmiştir" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı
24 Şubat 2020 08:33		 Lise öğrencileri okulun bodrum katında mantar yetiştiriyor
23 Şubat 2020 22:57
Tohumların ömrünü uzatmak için cihaz geliştirdiler
23 Şubat 2020 14:20		 Müdürün internetten sahiplendiği köpek okullu oldu
23 Şubat 2020 11:39
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yangın çıktı
20 Şubat 2020 22:48		 Köy okulunun maskotu olan 'Fındık', hastalandı
20 Şubat 2020 19:43
Şehit Necmettin Yılmaz'ın adı verilen kütüphane açıldı
19 Şubat 2020 23:18		 Mezarlıkta bulunan 'fındık' okulun maskotu oldu
19 Şubat 2020 19:43
Kayıttan 'cayma hakkı' 15 gün olsun!
19 Şubat 2020 10:04		 Gaziantep'te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı
18 Şubat 2020 21:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:25 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:23 - Türkiye - İran sınırında bir deprem daha18:18 - Bakan Kasapoğlu: İlkokullarda beden eğitimi olacak18:13 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı18:05 - Nüfus 50 bin, günlük toplanan çöp 80 ton17:52 - Gezi Parkı davasının gerekçeli kararı açıklandı17:49 - Korona virüsü durdurulamıyor... Umman'da da görüldü17:47 - Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!17:42 - Davutoğlu'nun partisi anket yaptırdı, kendi oyunu açıklamadı!17:40 - Akademisyenlerden deprem yorumu: Esas yıkıcı olan deprem değil, yığma işçiliği
17:30 - Denizli'de FETÖ'den 9 kişi gözaltına alındı17:24 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:19 - İçişleri Bakanı Soylu: Yıkılan evlerin yerine yenisi yapılacak17:11 - Dolarda tarihi zirve: 6.15 TL17:03 - Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü16:57 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'Gezi Parkı' açıklaması16:52 - Altın rekor kırmaya devam ediyor16:46 - Aktif görevdeki 8 polise soru sızdırmadan gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
Veli, kızıyla tartışan öğrenciyi müdür odasında dövdü
Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!
Dolandırıcıların son kurbanı eski rektör, 117 bin dolarını kaptırdı
Memurun performansını vatandaş ölçecek
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
girls like you 1
Yürüyen Merdivende yürümek 2
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
23.02.2020 van depremi 2
ki eki 2
zaman 1
24.02.2020 gram altin fiyatları 5
sondan 3.olmak 1
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 2
Profil resmine eşli resim koymak 5
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi 10 İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam