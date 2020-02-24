Kırıkkale'deki komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 1 tutuklama
|24 Şubat 2020 16:24
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Kırıkkale merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.
FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Kırıkkale, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yozgat'taki eş zamanlı operasyonda yakalanan C.G, M.Y, A.O, F.G, E.A, Ö.A, Y.A, F.B, S.D, A.D. ve A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 21 Şubat'ta meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılar "silahlı terör örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yakalanmıştı.
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