Altın rekor kırmaya devam ediyor
|24 Şubat 2020 16:52
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 333 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 323 bin 500 lira, en yüksek 333 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,57 artışla 333 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 303 milyon 460 bin 280,42 lira, işlem miktarı ise 3.971 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 314 milyon 260 bin 253,83 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Halkbank, Demas Kuyumculuk ve Özak Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|321.800,00
|1.634,80
|En Düşük
|323.500,00
|1.663,40
|En Yüksek
|333.900,00
|1.683,70
|Kapanış
|333.300,00
|1.681,60
|Ağırlıklı Ortalama
|329.465,66
|1.672,43
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.303.460.280,42
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|3.970,67
|Toplam İşlem Adedi
|93
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