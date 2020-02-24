Dolarda tarihi zirve: 6.15 TL
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|24 Şubat 2020 17:11
|Yazdır
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,1180
|6,1190
|6,1580
|6,1590
|Avro
|6,6100
|6,6110
|6,6640
|6,6650
|Sterlin
|7,8950
|7,9350
|7,9320
|7,9720
|İsviçre Frangı
|6,2170
|6,2480
|6,2760
|6,3080
|ANKARA
|ABD Doları
|6,1050
|6,1550
|6,1350
|6,1850
|Avro
|6,5900
|6,6500
|6,6300
|6,6900
|Sterlin
|7,8620
|8,0080
|7,8700
|8,0170
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
24 Şubat 2020 18:25
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
24 Şubat 2020 17:24
|Altın rekor kırmaya devam ediyor
24 Şubat 2020 16:52
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
24 Şubat 2020 13:11
|Çeyrek altın ne kadar?
24 Şubat 2020 12:43
|Borsa, haftaya düşüşle başladı
24 Şubat 2020 10:01
|Gram altın yeni rekor kırdı
24 Şubat 2020 10:01
|Altın ile birlikte Dolar da yükselişte
24 Şubat 2020 09:44
|Risk algısı altını uçurdu
23 Şubat 2020 07:31
|Altın fiyatlarındaki artış gümüş sektörüne yaradı
22 Şubat 2020 23:10