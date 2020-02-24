Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 540,00 liradan işlem gördü
|24 Şubat 2020 17:24
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,53 artışla 332,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 540,00 lira, Cumhuriyet altını 2.209,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,53 yükselişle 332,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|323,80
|324,00
|332,00
|332,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.134,00
|2.155,00
|2.188,00
|2.209,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|295,30
|299,30
|303,00
|307,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.085,00
|2.105,00
|2.138,00
|2.158,00
|Yarım Ziynet
|1.043,00
|1.053,00
|1.069,00
|1.079,00
|Çeyrek Ziynet
|521,00
|526,00
|535,00
|540,00
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