1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Davutoğlu'nun partisi anket yaptırdı, kendi oyunu açıklamadı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun masasındaki son anket sonuçları açıklandı. Gelecek Partisi tarafından yaptırılan anket herkesi şaşırttı. Ankette en fazla oyu yüzde 30'la kararsızların aldığı iddia edildi.<
 24 Şubat 2020 17:42
Yazdır
Davutoğlu'nun partisi anket yaptırdı, kendi oyunu açıklamadı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun masasındaki son anket sonuçları açıklandı. Gelecek Partisi tarafından yaptırılan anket herkesi şaşırttı. Ankette en fazla oyu yüzde 30'la kararsızların aldığı iddia edildi.

Davutoğlu'nun yaptırdığı ankette, en fazla oyu yüzde 30'la kararsızlar alırken, AK Parti'nin oyu ise yüzde 30'un altında gösterildi. AK Parti'yi yüzde 30'un altında gösteren ankette, Gelecek Partisi'ne ilişkin herhangi bir oy oranı verilmemesi ise dikkat çekti.

MHP, İP ve HDP baraj altında

Tarafsız Haber Ajansına anket hakkında bilgi veren Gelecek Partili kaynak, "MHP'de yüzde 10'un altında. CHP oyunu koruyor. İYİ Parti'de yüzde 10 barajın altında gözüküyor. HDP de barajın altında gözüküyor. Şu an en büyük parti kararsızlar. Kararsızlar yüzde 30'un üzerinde" değerlendirmesini yaptı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kasapoğlu: İlkokullarda beden eğitimi olacak
24 Şubat 2020 18:18		 Bakan Kasapoğlu'ndan 'Gezi Parkı' açıklaması
24 Şubat 2020 16:57
Metiner: Bazı bürokratların davranışları rahatsız edici
24 Şubat 2020 13:30		 2002'den bu yana, en çok beğenilen Milli Eğitim Bakanı
24 Şubat 2020 12:08
'Sağlıkta yeni döner sermaye yönetmelik taslağı açıklanacak'
24 Şubat 2020 11:19		 'İç karışıklık çıkarmak isteyenler vazgeçmedi'
24 Şubat 2020 11:10
'Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı' düzenlenecek
24 Şubat 2020 10:59		 Ticaret Bakanı Pekcan: 2019'da 33 kadın kooperatifi kuruldu
24 Şubat 2020 10:58
TSK'ya ait 50 araçlık konvoy İdlib'e girdi
24 Şubat 2020 09:57		 CHP'nin FETÖ kumpası tutmadı
24 Şubat 2020 09:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:25 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:23 - Türkiye - İran sınırında bir deprem daha18:18 - Bakan Kasapoğlu: İlkokullarda beden eğitimi olacak18:13 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı18:05 - Nüfus 50 bin, günlük toplanan çöp 80 ton17:52 - Gezi Parkı davasının gerekçeli kararı açıklandı17:49 - Korona virüsü durdurulamıyor... Umman'da da görüldü17:47 - Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!17:42 - Davutoğlu'nun partisi anket yaptırdı, kendi oyunu açıklamadı!17:40 - Akademisyenlerden deprem yorumu: Esas yıkıcı olan deprem değil, yığma işçiliği
17:30 - Denizli'de FETÖ'den 9 kişi gözaltına alındı17:24 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:19 - İçişleri Bakanı Soylu: Yıkılan evlerin yerine yenisi yapılacak17:11 - Dolarda tarihi zirve: 6.15 TL17:03 - Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü16:57 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'Gezi Parkı' açıklaması16:52 - Altın rekor kırmaya devam ediyor16:46 - Aktif görevdeki 8 polise soru sızdırmadan gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
Veli, kızıyla tartışan öğrenciyi müdür odasında dövdü
Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!
Dolandırıcıların son kurbanı eski rektör, 117 bin dolarını kaptırdı
Memurun performansını vatandaş ölçecek
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
girls like you 1
Fatma Çetinkaya 2
Dünyanın en uzun bisiklet yolu 1
kürk mantolu madonna 2
ortalığı karıştırmak 2
Yürüyen Merdivende yürümek 2
ölüm alığında yaş sınırı 2
erling haaland 1
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 7
işkembe çorbası 3
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi 10 İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam